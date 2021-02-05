Рецепты
05.02.2021, 10:32

Какие блюда чаще всего заказывают жители Эстонии через Bolt и Wolt?

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Мари Скуин
редактор Omamaitse.ee
Foto: Kiur Kaasik
Какие блюда входят в список заказов Bolt and Wolt, выяснял журнал Oma Maitse.

Коммерческий директор Bolt Food Николай Зеневич признает, что наиболее популярным, несомненно, является фастфуд. “Мы не можем называть конкретные блюда, но десять самых популярных продуктовых групп — это гамбургеры, картофель фри, пицца, суши, кебабы, поке-боулы, паста, пельмени, шашлыки и салаты”.

Менеджер по маркетингу Wolt Таали Лаур также не называет конкретные блюда, но отмечает, что и в рейтинге популярности Wolt первые места занимают пицца, гамбургеры и суши, но при этом жители Эстонии любят и всевозможные здоровые "боулы".

Есть ли блюда, которыми клиенты совсем не интересуются? “Нельзя сказать, что интерес к какой-то группе продуктов питания крайне невелик. Как показывает практика, если ресторан предлагает какую-либо категорию еды, клиенты обязательно найдутся. Однако можно сказать, что более дорогие ресторанные блюда (например, стейки) и десерты заказываются реже ”, — говорит Зеневич.

По словам Таали Лаур, между заказами в будние и рабочие дни нет большой разницы. “Однако заметно, что по выходным нередко заказывают блюда из более изысканных ресторанов,а также популярностью пользуются суши”. Что касается пользователей Bolt, они одинаково высоко ценят фаст-фуд как в будние дни, так и в выходные, но, что неудивительно, в будние дни большой популярностью пользуются "предложения дня" и обеды.

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