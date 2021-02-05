Какие блюда чаще всего заказывают жители Эстонии через Bolt и Wolt?

Коммерческий директор Bolt Food Николай Зеневич признает, что наиболее популярным, несомненно, является фастфуд. “Мы не можем называть конкретные блюда, но десять самых популярных продуктовых групп — это гамбургеры, картофель фри, пицца, суши, кебабы, поке-боулы, паста, пельмени, шашлыки и салаты”.

Менеджер по маркетингу Wolt Таали Лаур также не называет конкретные блюда, но отмечает, что и в рейтинге популярности Wolt первые места занимают пицца, гамбургеры и суши, но при этом жители Эстонии любят и всевозможные здоровые "боулы".

Есть ли блюда, которыми клиенты совсем не интересуются? “Нельзя сказать, что интерес к какой-то группе продуктов питания крайне невелик. Как показывает практика, если ресторан предлагает какую-либо категорию еды, клиенты обязательно найдутся. Однако можно сказать, что более дорогие ресторанные блюда (например, стейки) и десерты заказываются реже ”, — говорит Зеневич.

По словам Таали Лаур, между заказами в будние и рабочие дни нет большой разницы. “Однако заметно, что по выходным нередко заказывают блюда из более изысканных ресторанов,а также популярностью пользуются суши”. Что касается пользователей Bolt, они одинаково высоко ценят фаст-фуд как в будние дни, так и в выходные, но, что неудивительно, в будние дни большой популярностью пользуются "предложения дня" и обеды.