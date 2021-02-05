“Брак — это работа 50/50. Но иногда это 70/30”. Президент и первая леди США Джо и Джилл Байден поделились секретом крепкого брака

“Все говорят, что брак — это командная работа и отношения 50/50. Но иногда это соотношение равно 70/30. Слава Богу, когда я подавлен, жена помогает мне, а когда она действительно чем-то расстроена, то я не отхожу в сторону, а поддерживаю ее, — рассказал в интервью People Джо Байден. — Мы поддерживаем друг друга. Я также рад, что Джилл продолжает работать — она преподает английский язык в общественном колледже Северной Вирджинии. Когда мы поженились, ей пришлось два года сидеть в декрете, потому что сыновья были слишком маленькими”.

“Важно, чтобы у нее было то, что для нее так важно, — ее независимость. И все же мы разделяем мечты друг друга. Джилл появилась в моей жизни в важный момент и снова объединила мою семью. Она — клей, который скрепил нас, и я понял, что хочу жениться на ней, вскоре после того, как встретил ее… Да, мы иногда ругаемся и спорим. Но мне просто повезло. Что меня удивляет, так это то, сколько энергии Джилл получает от своих учеников. Она обучает иностранных студентов и детей, которые еще не окончили школу. Они ее вдохновение. Это энергия для Джилл, но также ей приходится много работать”, — добавил Байден.

Байден также добавил, что без Джилл он не был бы настолько вовлечен в общественную жизнь.

“Все, через что мы прошли вместе: взлеты, падения и, конечно, трагедии и потери, это сделало нас сильнее”, — призналась супруга президента США.

Когда 24-летняя студентка университета Джилл познакомилась с 33-летним Джо Байденом, он был перспективным сенатором от штата Делавэр и вдовцом с двумя маленькими детьми, пишет “Медуза”. За три года до их знакомства, в 1972 году, в семье Байденов случилась трагедия: его первая жена и годовалая дочь погибли в автокатастрофе. Сыновья, трехлетний Бо и двухлетний Хантер сильно пострадали, но в итоге выжили. А у Джилл к моменту их встречи за плечами был ранний брак и болезненный развод.