“Брак — это работа 50/50. Но иногда это 70/30”. Президент и первая леди США Джо и Джилл Байден поделились секретом крепкого брака
“Все говорят, что брак — это командная работа и отношения 50/50. Но иногда это соотношение равно 70/30. Слава Богу, когда я подавлен, жена помогает мне, а когда она действительно чем-то расстроена, то я не отхожу в сторону, а поддерживаю ее, — рассказал в интервью People Джо Байден. — Мы поддерживаем друг друга. Я также рад, что Джилл продолжает работать — она преподает английский язык в общественном колледже Северной Вирджинии. Когда мы поженились, ей пришлось два года сидеть в декрете, потому что сыновья были слишком маленькими”.
“Важно, чтобы у нее было то, что для нее так важно, — ее независимость. И все же мы разделяем мечты друг друга. Джилл появилась в моей жизни в важный момент и снова объединила мою семью. Она — клей, который скрепил нас, и я понял, что хочу жениться на ней, вскоре после того, как встретил ее… Да, мы иногда ругаемся и спорим. Но мне просто повезло. Что меня удивляет, так это то, сколько энергии Джилл получает от своих учеников. Она обучает иностранных студентов и детей, которые еще не окончили школу. Они ее вдохновение. Это энергия для Джилл, но также ей приходится много работать”, — добавил Байден.
Байден также добавил, что без Джилл он не был бы настолько вовлечен в общественную жизнь.
“Все, через что мы прошли вместе: взлеты, падения и, конечно, трагедии и потери, это сделало нас сильнее”, — призналась супруга президента США.
Когда 24-летняя студентка университета Джилл познакомилась с 33-летним Джо Байденом, он был перспективным сенатором от штата Делавэр и вдовцом с двумя маленькими детьми, пишет “Медуза”. За три года до их знакомства, в 1972 году, в семье Байденов случилась трагедия: его первая жена и годовалая дочь погибли в автокатастрофе. Сыновья, трехлетний Бо и двухлетний Хантер сильно пострадали, но в итоге выжили. А у Джилл к моменту их встречи за плечами был ранний брак и болезненный развод.
Познакомились они на свидании вслепую, которое для них устроил брат Байдена Фрэнк. Джо Байден потом рассказывал, что он был сражен красотой Джилл и настойчиво добивался ее. У них быстро завязался роман, Джилл стала проводить много времени с его сыновьями и добилась ответной симпатии. Как-то утром, когда Байден чистил зубы, к нему в ванную вбежали Бо и Хантер и сказали: “Папа, кажется, нам пора жениться на Джилл”.
Джо несколько раз делал Джилл предложение, но она отказывала ему. В своей книге “Там, откуда приходит свет” (Where the Light Enters) Джилл Байден пишет, что долго не могла решиться на второй брак. Она все еще не пришла в себя после развода, была не готова к публичной жизни жены политика и хотела строить свою карьеру. К тому же Джилл видела, как страдали мальчики после смерти их матери, и хотела быть до конца уверенной, что союз с Джо будет прочным, чтобы им не пришлось еще раз испытать горечь утраты. Она сказала “Да” только на пятый раз, и в июне 1977 года они наконец поженились. Всю жизнь Бо и Хантер называли ее мамой (а она, в свою очередь, всегда называет их сыновьями, хотя формально их никогда не усыновляла).
“Она вернула нас к жизни. У нас снова была семья”, — рассказывал Джо Байден в одном из своих предвыборных видео. Спустя четыре года у Джилл и Джо родилась дочка Эшли.
На протяжении следующих сорока трех лет Джилл занималась воспитанием детей и внуков и участвовала в трех президентских кампаниях мужа (до нынешней победы он выдвигался в президенты в 1988 и в 2008 годах). Параллельно она преподавала английский и историю в школе и колледже, а также занималась с подростками с ментальными расстройствами.
В 2015 году семье Байденов пришлось пережить еще одну потерю — на 47 году жизни от опухоли мозга умер старший сын Бо.