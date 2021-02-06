Супруги, прожившие в браке 80 лет, поделились секретом идеальных отношений

Husband, 100, and wife, 98, who 'fell in love at first sight' as teens become one of Britain's longest married couples after celebrating their 80th wedding anniversary https://t.co/cz5ide70UO — Daily Mail Femail (@Femail) January 31, 2021

Они познакомились на улице своего родного города Харрогит, когда Берил было 14 лет, а Рону - 16. С тех пор они практически не расставались. Они поженились в 1941 году во время отпуска Рона во время Второй мировой войны.

У супругов есть две дочери, Маргарет и Сью, шесть внуков, 10 правнуков и праправнук, пишет Daily Mail.

В честь 80-й годовщины брака Рон и Берил получили поздравительную открытку от королевского двора. Она стала уже третьей - предыдущие две им присылали на 70-ю и 75-ю годовщины.

Секретом идеального брака Берил называет общение. Она отмечает, что невозможно жить вместе с другим человеком и никогда не ссориться, но самое важное — не копить обиды, а уметь друг с другом разговаривать.

Еще одним ключом к счастливым супружеским отношениям Берил считает совместные прогулки и интересы. Раньше они подолгу вместе гуляли со своей собакой, а сейчас просто стараются как можно больше времени проводить на свежем воздухе у себя в саду.