Психотерапевт из Эстонии: "Близкие отношения во время пандемии требуют творческого подхода"

В рабочей ли жизни или в личной, но финансовые трудности, страх перед будущим, беспокойство о собственном здоровье и здоровье близких, оторванность от друзей и родных или другие проблемы последнего года затронули большинство из нас. И все же, несмотря на все свалившееся на нас напряжение, из сложной ситуации мы вместе можем выйти победителями.

“Нельзя сказать, что на все пары коронакризис оказывал одинаковое влияние. Некоторые, например, в спешке заключали брак, опасаясь, что во время очередного локдауна и закрытия границ несколько месяцев будут в разлуке с любимым человеком. Есть и люди, которым невзирая на изоляцию удалось найти новую любовь, а также такие пары, чьи отношения стали еще лучше и крепче благодаря возможности больше времени проводить вместе: гулять, слушать музыку, соревноваться, кто больше раз откроет холодильник, готовить, усердствовать с употреблением вина и делиться впечатлениями по видеосвязи. К сожалению, приходится признать, что не для всех кризис стал чем-то позитивным”, — рассказала Тальвисте.

На помощь приходит творческий подход

По словам Тальвисте, коронакризис вынудил человечество творчески подходить к поддержанию контактов. “Это время явно продемонстрировало, насколько сильно нам нужны хорошие отношения и общение. Важно найти время для того, чтобы качественно общаться друг с другом, не отвлекаясь на постороннее, делиться заботами и радостями — общие проекты, вызовы и цели всегда оказывают на близкие отношения благоприятное влияние”, — добавила психотерапевт.