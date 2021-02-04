Секс и отношения
04.02.2021, 16:21

Психотерапевт из Эстонии: "Близкие отношения во время пандемии требуют творческого подхода"

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Photo by Ketut Subiyanto from Pexels
Сложно найти человека, на которого вызванный пандемией коронавируса кризис вообще никак не повлиял. Значительные изменения неизбежно испытывают на прочность даже самые надежные и стабильные отношения, из-за чего привычные схемы и модели поведения перестают быть достаточно эффективными. По словам гештальт-терапевта Кайре Тальвисте, пандемия коронавируса оказывает на отношения самое разное влияние, однако точно одно – кризис вынудил людей творчески подходить к поддержанию контактов. Как свойственно нынешнему времени, значительную роль в этом сыграла технология.

В рабочей ли жизни или в личной, но финансовые трудности, страх перед будущим, беспокойство о собственном здоровье и здоровье близких, оторванность от друзей и родных или другие проблемы последнего года затронули большинство из нас. И все же, несмотря на все свалившееся на нас напряжение, из сложной ситуации мы вместе можем выйти победителями.

“Нельзя сказать, что на все пары коронакризис оказывал одинаковое влияние. Некоторые, например, в спешке заключали брак, опасаясь, что во время очередного локдауна и закрытия границ несколько месяцев будут в разлуке с любимым человеком. Есть и люди, которым невзирая на изоляцию удалось найти новую любовь, а также такие пары, чьи отношения стали еще лучше и крепче благодаря возможности больше времени проводить вместе: гулять, слушать музыку, соревноваться, кто больше раз откроет холодильник, готовить, усердствовать с употреблением вина и делиться впечатлениями по видеосвязи. К сожалению, приходится признать, что не для всех кризис стал чем-то позитивным”, — рассказала Тальвисте.

На помощь приходит творческий подход

По словам Тальвисте, коронакризис вынудил человечество творчески подходить к поддержанию контактов. “Это время явно продемонстрировало, насколько сильно нам нужны хорошие отношения и общение. Важно найти время для того, чтобы качественно общаться друг с другом, не отвлекаясь на постороннее, делиться заботами и радостями — общие проекты, вызовы и цели всегда оказывают на близкие отношения благоприятное влияние”, — добавила психотерапевт.

Менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина рассказала, как современные смарт-технологии могут добавить в отношения творческую нотку и изюминку: “Первое, чем технология помогает нам в отношениях, это, конечно же, возможность совершать видеозвонки и в принципе оставаться на связи посредством различных каналов общения. На самом же деле возможностей гораздо больше. Взять хотя бы смарт-часы, в последнее время стабильно набирающие популярность. Если в паре такие часы есть у обоих, это дает прекрасную возможность ставить общие цели, связанные с физической активностью и движением. Если же смарт-часы есть только у одного, то чем не повод сделать любимому человеку отличный подарок на День святого Валентина? Смарт-часы позволяют отслеживать и сравнивать спортивные достижения, ставить цели и вместе их достигать”.

“Удивить любимого человека можно и подарив ему наушники. Презентуйте наушники вместе с собственноручно составленным плейлистом. Он может состоять из важных для вас двоих мелодий, песен, которые несут важное послание, или композиций, которые любит ваша половинка. Пусть любимый человек слушает хорошую музыку и расслабляется, а вы тем временем можете приготовить вкусный ужин или побаловать его массажем ног — возможностей великое множество, а ограничивает нас только собственная фантазия”, — поделилась Мишина советами.

Не забывайте также находить время только для себя, чтобы отключиться от всего окружающего и отдохнуть. Психотерапевт Кайре Тальвисте напоминает, что в напряженной ситуации верным шагом будет на минутку передохнуть, чтобы успокоиться и попытаться понять, не слишком ли я многого требую от других и предлагаю ли я столько же в ответ.

“Если пара проводит много времени вместе, а смена обстановки не всегда возможна, на помощь снова придут наушники. Например, шумоподавляющие наушники помогут на нужное время полностью отключить окружающие звуки, и насладиться любимой музыкой, послушать подкаст или просто помедитировать в тишине”, — добавила эксперт Huawei.

Влияние, которое окажут изменения, зависит от нас самих

Как правило, кризис знаменует начало перемен, но вот то, какие именно перемены кризис принесет в чьи-то отношения (к худшему или к лучшему), во многом зависит от нашей реакции и выбора, который мы делаем.

“Многочисленные исследования доказали, что хорошие отношения, в которых люди берегут друг друга, благоприятно сказываются на здоровье и продолжительности жизни, тогда как плохие действуют разрушительно. Чем не повод поддерживать хорошие и здоровые близкие отношения? Не всегда получается полностью избежать напряжения в отношениях, но приятное совместное времяпрепровождение и знаки внимания друг к другу будут способствовать гармонии и более приятной атмосфере”, — заключила Кайре Тальвисте.

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