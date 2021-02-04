С инаугурации — на подиум. 21-летняя падчерица вице-президента США Камалы Харрис стала моделью(1)
Падчерица вице-президента США Камалы Харрис, 21-летняя Элла Эмхофф, станет моделью — на минувшей неделе она подписала контракт с модельным агентством IMG Models, представляющим интересы самых востребованных моделей мира (с ним, в частности, сотрудничают Белла и Джиджи Хадид). В заявлении президента агентства Ивана Барта, которое цитирует The Guardian, по этому поводу говорится: “Элла воплощает в себе текущий момент времени. Она излучает дерзость и радость жизни”. Он добавил также, что подумал о том, что дочь второго джентльмена США Дуга Эмхоффа — воплощение моды, — когда увидел ее на инаугурации президента Джо Байдена.
Наряд Эллы Эмхофф на инаугурации действительно привлек всеобщее внимание. Она выделялась благодаря своему клетчатому пальто Miu Miu с белым отложным воротником — под ним было винного цвета платье с оборками бренда Batsheva. После инаугурации, как сообщает CNN, онлайн-магазин Lyst отметил 455-процентный рост интереса к Miu Miu.
А саму Эллу Эмхофф, студентку нью-йоркской школы дизайна Parsons, объявили новой иконой стиля — сайты модных журналов заполнили снимки из Instagram падчерицы вице-президента, на которых она позирует в ярких вещах, собственноручно связанных. О новых карьерных перспективах Элла Эмхофф сказала The New York Times, что они ее несколько пугают.
“Это пугающе страшно — погружаться в мир, который настолько сфокусирован на тебе и твоем теле, — призналась студентка, которая уже снималась для небольшого агентства. Она добавила, что была удивлена предложению IMG Models.
“В юности это никогда не было на моей повестке”, — объяснила Элла Эмхофф.
Интересно, что на минувшей неделе моделью IMG Models уже стала и звезда инаугурации Джо Байдена — 22-летняя поэтесса Аманда Горман. После церемонии в Вашингтоне 20 января ее тоже назвали иконой стиля, а желтое пальто Prada вызвало рост интереса к этому модному дому на Lyst на 1328%.
В индустрии моды расценили контракт молодой выпускницы Гарварда и крупного модельного агентства как стратегический шаг: учитывая, насколько важна сейчас для репутации брендов социальная ответственность и гражданская позиция, активистки становятся идеальными моделями для рекламных кампаний. В агентстве IMG Models Горман будет заниматься “поддержкой бренда и других смежных с модой проектов”, — отмечало издание The Business of Fashion.