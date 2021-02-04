С инаугурации — на подиум. 21-летняя падчерица вице-президента США Камалы Харрис стала моделью

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис, 21-летняя Элла Эмхофф, станет моделью — на минувшей неделе она подписала контракт с модельным агентством IMG Models, представляющим интересы самых востребованных моделей мира (с ним, в частности, сотрудничают Белла и Джиджи Хадид). В заявлении президента агентства Ивана Барта, которое цитирует The Guardian, по этому поводу говорится: “Элла воплощает в себе текущий момент времени. Она излучает дерзость и радость жизни”. Он добавил также, что подумал о том, что дочь второго джентльмена США Дуга Эмхоффа — воплощение моды, — когда увидел ее на инаугурации президента Джо Байдена.

Наряд Эллы Эмхофф на инаугурации действительно привлек всеобщее внимание. Она выделялась благодаря своему клетчатому пальто Miu Miu с белым отложным воротником — под ним было винного цвета платье с оборками бренда Batsheva. После инаугурации, как сообщает CNN, онлайн-магазин Lyst отметил 455-процентный рост интереса к Miu Miu.

А саму Эллу Эмхофф, студентку нью-йоркской школы дизайна Parsons, объявили новой иконой стиля — сайты модных журналов заполнили снимки из Instagram падчерицы вице-президента, на которых она позирует в ярких вещах, собственноручно связанных. О новых карьерных перспективах Элла Эмхофф сказала The New York Times, что они ее несколько пугают.

“Это пугающе страшно — погружаться в мир, который настолько сфокусирован на тебе и твоем теле, — призналась студентка, которая уже снималась для небольшого агентства. Она добавила, что была удивлена предложению IMG Models.

“В юности это никогда не было на моей повестке”, — объяснила Элла Эмхофф.