Без шпилек, но с чипсами. Как потребители меняют привычки из-за ковида

Продажи мяса выросли на 10% вопреки четкой тенденции последних лет: все больше людей, особенно, молодых предпочитают быть вегетарианцами и веганами. Но отсутствие спроса с их стороны компенсировали те, кто стал работать из дома и перестал покупать ланчи в кафе и ресторанах рядом с офисом.

Граждане Великобритании изменили способ приобретения продуктов и некоторые привычки. Онлайн-заказы выросли с 9% до 60%, и это привело к тому, что во многих сетях супермаркетов все слоты для отправки курьеров заняты на три-четыре недели вперед, и бизнес до сих пор не справляется с наплывом.

Страны Евросоюза поставили рекорд по потреблению солнечной и ветряной энергии — и в агентстве говорят, что второго такого шанса перейти на возобновляемые источники энергии может и не быть.

Международное энергетическое агентство, которое с середины 1970-х годов ведет мониторинг потребления всех видов энергии, говорит, что в целом ее потребление упало за счет закрытых офисов и торговых центров на 20%.

В исследовании консалтинговой компании Deloitte говорится, что новую мебель стали покупать на 25% меньше, часы и украшения — на 20%. Аналитики связывают это с тем, что этот тип товара люди любят выбирать в магазинах лично, но с марта 2020 года у них практически не было такой возможности.

Например, продажи обуви упали на 30%, продажи одежды — в среднем на 20%. Один из крупнейших мировых брендов одежды, шведский H&M, отчитался по итогам 2020 года о падении продаж на 18%.

Крупнейшие западные аудиторские компании и банки в течение года мониторили ситуацию на потребительском рынке и фиксировали ранее казавшиеся невероятными скачки.

Покупки профессиональной косметики и средств для мейкапа упали на 25%. Идеальный у человека макияж или нет — в зуме все равно не очень видно.

Супермаркеты не распродали готовые еще к весне запасы солнцезащитных кремов . Ими было негде пользоваться.

Продажи туфель на высоком каблуке в США и странах Европы упали более, чем на 40%. В них просто больше некуда ходить.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Би-би-си, резко выросли продажи свежих овощей и молочных продуктов. Британцы потратили на них в 2020 году на 257 млн фунтов больше, чем в 2019-м.

Точно так же работой из дома эксперты объяснили то, что в стране было продано на 2 млн меньше флаконов дезодоранта для тела. Объяснить, почему в стране было продано зубных щеток на 28 миллионов фунтов меньше, чем годом раньше, эксперты не смогли.

Исследователи из инвестиционной группы JP Morgan констатировали аномальный спрос на чистящие средства для дома, кухонь и ванных — плюс 33% к прошлому году. Рост продаж посудомоечных машин составил 40% — они стали самой популярной бытовой техникой 2020 года в США и Европе.

Краску для волос в 2020 году покупали на 30% чаще, чем в 2019-м — парикмахерские большую часть года простояли закрытыми, да и просто было скучно.

И, судя по всему, главной проблемой 2020 года стал рост употребления алкоголя. В США JP Morgan констатировал 40-процентный рост спроса на крепкие напитки и 20-процентный рост — на вино и пиво.

В Великобритании отраслевое издание The Drink Business дает еще большие цифры. Рост покупок крепкого алкоголя — 64% к 2019 году, пива и вина — 49%.

Каждый год организации, которые помогают бороться с алкогольной зависимостью, объявляют в Великобритании “Сухой январь“ — месяц без алкоголя в противовес праздничному декабрю.

В акции, по разным оценкам, собирались участвовать от 6 до 10 миллионов жителей королевства, и уже после первой недели не менее четверти из них признались, что не удержались.

Таблоид Sun привел данные, по которым крупнейший в стране онлайн-магазин алкоголя The Drop Store за первые 12 дней 2021 года продал в восемь раз больше спиртных напитков, чем в аналогичный период 2020 года.

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