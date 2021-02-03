Хотите, чтобы дети хорошо себя вели? Сделайте всего одну простую вещь

Исследователи из Университета Западной Австралии, статья которых была опубликована в журнале Pediatric Research, спросили более полутора тысяч родителей детей в трудном возрасте от двух до пяти лет, есть ли у них собака, а если есть, то насколько малыши вовлечены в общение с ней — как часто они гуляют и играют с четвероногим питомцем.

Оказалось, что в семьях, где есть собака, и дети активно с ней общаются, гораздо реже встречаются проблемы с детским поведением — истерики, конфликты с родителями и сверстниками, демонстративное непослушание, и так далее. Мало того, юные владельцы собак гораздо чаще, чем их ровесники, растущие без собаки, демонстрируют готовность делиться и сотрудничать с другими людьми.

Причем, чем ближе дружба с собакой, тем лучше ребенок умеет контролировать свои эмоции и поведение, тем он добрее и участливее по отношению к окружающим.

Таким образом, если вы устали от сложного поведения двух-трехлеток, лучший способ решить проблему — завести собаку.