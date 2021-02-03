8 маникюрных трендов 2021 года

Тренд 1: тиснение

Это нейл-арт с узорами и логотипами известных брендов, который трансформировался немного в 2021-м. По сути это трехмерные надписи или буквы, которые нанесены под лаком. Свежий и необычный взгляд на маникюр.

Тренд 2: абстракция

Чёткая геометрия уходит в прошлое. Волны, завитки — вот что в тренде в маникюре в 2021-м. Отлично подходит такой вариант для игривых особ.

Тренд 3: вторая кожа

В моде сейчас фактурный дизайн, что намного интереснее, чем анималистичные рисунки, такие как леопардовая кожа. Наиболее круто смотрится на ногтях, когда изображают кожу рептилий.

Тренд 4: послания на ногтях

Символизм в 2021-м никто не отменял. Довольно часто стали наносить на каждый ноготь по букве, чтобы в итоге получить короткое слово. Лучше всего выглядит такой маникюр с нюдовыми оттенками. Но никто не запрещает делать и яркие цвета.

Тренд 5: чистый лист

Наиболее актуальным был и остается маникюр с телесными цветами. Подходит абсолютно любой девушке, причем неважно какое у нее настроение, стиль, характер.

Тренд 6: комбо с маской

В 2021-м году о-о-чень актуально использовать цвет лака в тон защитной маски. Пандемия вынуждает нас идти на различные меры, в том числе использовать защитные средства. Многие девушки с креативом подходят к этому аксессуару. Иногда даже красят глаза в тон этому предмету. Так почему бы и ногти не сделать подходящего оттенка? Так и делают!

Тренд 7: бархат

Эффект бархата помогает создать невероятный результат маникюра. Такой результат получается за счет использования специальной пудры, наносится поверх двух слоев лака. Наиболее красиво смотрится со свитерами.

Тренд 8: маршмеллоу

Зефирки — не только вкусно, но и красиво. Особенно эффектно смотрится такой оттенок на ногтях. Подходит абсолютно для любой девушки, но лучше всего для тех, для кого такой оттенок — отражение души.



