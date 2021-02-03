Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира

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Активистку Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ежегодно на это звание предлагается большое количество кандидатов, а после Нобелевский комитет выбирает тех, кто станет лауреатом. При этом имена всех номинантов официально держатся в секрете 50 лет. 18-летнюю шведку выдвинули как одного из «выдающихся ораторов, которые борются с климатическим кризисом». Лауреат 2021 года будет объявлен в октябре, сообщает Reuters.