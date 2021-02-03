03.02.2021, 09:34
Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира(13)
Stefan Rousseau / PA Wire / PA Images
Активистку Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ежегодно на это звание предлагается большое количество кандидатов, а после Нобелевский комитет выбирает тех, кто станет лауреатом. При этом имена всех номинантов официально держатся в секрете 50 лет. 18-летнюю шведку выдвинули как одного из «выдающихся ораторов, которые борются с климатическим кризисом». Лауреат 2021 года будет объявлен в октябре, сообщает Reuters.
Напомним, что Грета стала известной в 15 лет. Тогда она прославилась тем, что начала бороться за экологию планеты. Девочка вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям начать бороться с изменениями климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays for future.
За свою деятельность Тунберг успела стать человеком года по версии журнала Time.