Пожилой учитель математики стал отцом 116 детей за восемь лет: “Это затягивает”(10)
Из-за своего бизнеса Джонс развелся с женой, которой не понравился новый род деятельности мужа. У Клайва есть трое детей от законного брака и еще 116 детей, которым он помог появиться на свет в роли донора спермы.
По законам Великобритании донорами спермы могут стать мужчины в возрасте до 45 лет. Клайву было 58, когда он захотел этим заниматься. Поэтому он разместил объявление в Фейсбуке, где такие услуги не регулируются.
Клайв был удивлен, когда увидел отклик на свое объявление: “Из-за моего возраста я не думал, что кто-то свяжется со мной”.
Клайв признался, что им движет “непреодолимое желание продолжать делать детей”.
“Прежде всего я делаю это, потому что хочу помогать. Этим женщинам приходится так нелегко. Я чувствую себя обязанным”, — объяснил бывший учитель математики. “Приятно видеть счастье, которое ты приносишь, — добавил Клайв. — Это затягивает”.
Джонс сам доставляет свою сперму заказчицам, разъезжая на фургоне по адресам. В неделю он выполняет от четырех до пяти заказов. Во время пандемии спрос заметно увеличился. Клайв говорит, что ему даже не приходится рекламировать свои услуги — женщины сами выходят на него.
Некоторых заказчиц смущает, что у их будущих детей могут быть больше ста братьев и сестер, а некоторым это даже нравится — возможно, так они видят доказательство успешных сделок и здоровой наследственности Клайва.
В Великобритании донорам спермы нельзя оказывать свои услуги более чем десяти семьям, а в Фейсбуке это условие никак не регулируется. По словам Клайва, женщины могут потратить в банках спермы тысячи фунтов стерлингов, а на Фейсбуке их траты ограничиваются 30 фунтами стерлингов. Вот почему в соцсети такой бум на доноров спермы, хоть это и опасно.
28-летняя Эйми Фрост со своей супругой Аликс долгое время искали доноров спермы среди друзей и знакомых, но все отказались. “Сначала мне было страшно использовать для этих целей Фейсбук, — призналась женщина. — Существует много рисков. Не только болезни, передаваемые половым путем. Ты не знаешь этих мужчин — они могут врать”.
После нескольких месяцев поисков, Эйми наконец-то обнаружила “ту самую группу”. Она узнала, что Клайв живет недалеко, и он “казался искренним”. Эйми говорит, что у нее появилось какое-то инстинктивное ощущение доверия. Клайв рассказал об условиях: если беременность состоялась, Эйми скажет ему, здоров ли ребенок, и какого он пола, а потом все общение прерывается.
Эйми уведомили о рисках, которые бывают, когда пользуешься услугами доноров спермы вне закона — насилие, угрозы. Она даже получала такие сообщения, но все обошлось.
В специально созданных для этого учреждениях женщины получают больше информации о доноре спермы — генетические заболевания, отсутствие судимости, заболевания, передающиеся половым путем. Кроме того, женщин защищают на законодательном уровне — их родительские права, неприкосновенность и так далее. Так что подобные случаи, увы, редкость.