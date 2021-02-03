Пожилой учитель математики стал отцом 116 детей за восемь лет: “Это затягивает”

Из-за своего бизнеса Джонс развелся с женой, которой не понравился новый род деятельности мужа. У Клайва есть трое детей от законного брака и еще 116 детей, которым он помог появиться на свет в роли донора спермы.

По законам Великобритании донорами спермы могут стать мужчины в возрасте до 45 лет. Клайву было 58, когда он захотел этим заниматься. Поэтому он разместил объявление в Фейсбуке, где такие услуги не регулируются.

Клайв был удивлен, когда увидел отклик на свое объявление: “Из-за моего возраста я не думал, что кто-то свяжется со мной”.

Клайв признался, что им движет “непреодолимое желание продолжать делать детей”.

“Прежде всего я делаю это, потому что хочу помогать. Этим женщинам приходится так нелегко. Я чувствую себя обязанным”, — объяснил бывший учитель математики. “Приятно видеть счастье, которое ты приносишь, — добавил Клайв. — Это затягивает”.

Джонс сам доставляет свою сперму заказчицам, разъезжая на фургоне по адресам. В неделю он выполняет от четырех до пяти заказов. Во время пандемии спрос заметно увеличился. Клайв говорит, что ему даже не приходится рекламировать свои услуги — женщины сами выходят на него.

The ex-maths teacher who's a father of 116: How Covid unleashed a disturbing trade in sperm on Facebook, creating a minefield for women desperate to be mothers cc @Gidi_Traffic pic.twitter.com/rJty0DGddo — Gidifeednews (@gidifeedtv) January 31, 2021

Некоторых заказчиц смущает, что у их будущих детей могут быть больше ста братьев и сестер, а некоторым это даже нравится — возможно, так они видят доказательство успешных сделок и здоровой наследственности Клайва.

В Великобритании донорам спермы нельзя оказывать свои услуги более чем десяти семьям, а в Фейсбуке это условие никак не регулируется. По словам Клайва, женщины могут потратить в банках спермы тысячи фунтов стерлингов, а на Фейсбуке их траты ограничиваются 30 фунтами стерлингов. Вот почему в соцсети такой бум на доноров спермы, хоть это и опасно.