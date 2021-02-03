L’Oréal открыл прием заявок на участие в программе “Женщины в науке”

Заявки на участие в организуемой L’Oréal Baltic программе “Женщины в науке” можно подавать с 1 февраля по 21 марта 2021 г. на сайте www.forwomeninscience.com.

В Эстонии по итогам конкурса один денежный приз получит женщина-ученый возрастом до 40 лет, имеющая докторскую степень, для реализации своей исследовательской работы в области естественных наук и экологии, математики, физических наук, материаловедения, науки о вычислительных машинах, информационной науки или технических наук. Также один денежный приз получит женщина-докторант возрастом до 40 лет для завершения своей исследовательской работы в этих областях.

По словам президента Эстонской академии наук Тармо Соомере, нам еще далеко до раскрытия академического потенциала всех членов общества. “Перед человечеством стоит множество задач, для решения которых мы должны обеспечивать, чтобы талантливые молодые женщины-ученые не выпадали из научной системы, а развивались и были способны справляться с ними”.

В Эстонии женщины начали получать денежные призы в рамках программы “Женщины в науке” пять лет назад. За это время признание получили шесть блестящих женщин-ученых: д-р Эльс Хейнсалу, д-р Карин Когерманн, д-р Тууль Сеппь, д-р Каарин Партс, д-р Маарья Гроссберг и докторант Лисандра Марина Да Роча Менесес.

В прошлом году денежного приза размером 6 000 евро удостоились семь женщин-ученых из Прибалтики. Из Эстонии признание получили ученый института материальных технологий и технологий защиты окружающей среды Таллиннского технического университета профессор Маарья Гроссберг и младший научный сотрудник лаборатории испытания биотоплива технического института Эстонского университета естественных наук Лисандра Марина Да Роча Менесес.