Эстонская певица Таня Михайлова-Саар с мужем рассказали о сложных временах: "Этот период еще подверг нас испытанию во всех смыслах…”

Таня и Микк признают, что, хотя их отношения были очень стабильными, после рождения сына Теодора (3) многое изменилось, потому что ребенок совсем не спал.

“Я становлюсь малопривлекательной, когда я устаю и мало сплю, я уже знала, что у меня есть такие стороны, по опыту работы, потому что я всегда чувствовала себя усталой в конце декабря после многомесячного тура, но в этот раз нагрузка увеличилась вдвое”, — признается Таня и добавляет: “О, этот период еще подверг нас испытанию во всех смыслах…”