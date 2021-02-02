02.02.2021, 12:31
Эстонская певица Таня Михайлова-Саар с мужем рассказали о сложных временах: "Этот период еще подверг нас испытанию во всех смыслах…”
Foto: Kristjan Lepp
Известная пара эстонских музыкантов Таня Михайлова-Саар и Микк Саар вместе уже четырнадцать лет, четыре года из которых женаты. В большом интервью в новом номере журнала Anne & Stiil пара также рассказываетала о самом тяжелом для них периоде.
Таня и Микк признают, что, хотя их отношения были очень стабильными, после рождения сына Теодора (3) многое изменилось, потому что ребенок совсем не спал.
“Мы узнали, что с нами происходит, когда мы все время очень-очень устаем”, — признается Микк.
“Я становлюсь малопривлекательной, когда я устаю и мало сплю, я уже знала, что у меня есть такие стороны, по опыту работы, потому что я всегда чувствовала себя усталой в конце декабря после многомесячного тура, но в этот раз нагрузка увеличилась вдвое”, — признается Таня и добавляет: “О, этот период еще подверг нас испытанию во всех смыслах…”
Таня и Мик вместе с 2007 года, а в 2016-м поженились.
Полностью интервью с Таней и Миком можно прочитать ЗДЕСЬ.