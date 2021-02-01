Большой гороскоп: что звезды обещают нам в феврале 2021?

21 февраля от ретроградности избавится Меркурий. Согласно астрологическим прогнозам, с 21 февраля по 27 апреля ни одна из планет не будет двигаться в обратном направлении. Это значит, что в это время ожидается расцвет позитивной энергетики. Все свои самые амбициозные планы лучше воплощать в жизнь именно в данный промежуток времени.

12.02.2021 — это полная зеркальная дата, поэтому 12 февраля ожидается самый благоприятный день года. Можно ждать чудес, приятных жизненных изменений и большой удачи во всех сферах. Она может прийти внезапно. Это прекрасный день для покупок и для осуществления задуманного. Не нужно оставаться в зоне комфорта и ждать, когда что-то поменяется само по себе. Действуйте и не бойтесь совершать ошибки. Все хорошие поступки вернутся к вам большой удачей, причем почти сразу.

В феврале будет целых две зеркальные даты. Первой будет 02.02, когда в силу вступит правление Двойки. Это идеальный день для работы, для пребывания в уединении и для творческого взлета. Большие успехи ждут людей, занятых в креативной сфере. Все, кому необходимо мыслить нестандартно, смогут гораздо быстрее прийти к правильному решению. В этот вторник астрологи рекомендуют не сидеть без дела. Можно смело заниматься домашними делами, ремонтом.

Первый день февраля подарит много позитива и созидательной энергии. Причина этому проста: Венера избавится от гнета Козерога . Стихия Земли абсолютно не сочетается с силой данной планеты. 1 числа все изменится в лучшую сторону. Это произойдет из-за перехода Венеры в Знак Водолея. Жить станет легче, мысли очистятся от страхов и переживаний. Все то плохое, о чем вы думали последние несколько недель, уйдет из вашей жизни. Мир станет лучше. В последующие дни тоже будет ощущаться эта легкость, но уже не так сильно, как 1 февраля.

Февраль обещает быть очень позитивным и продуктивным месяцем, в который откроются новые возможности. Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы, когда большинству людей будет сопутствовать удача.

Тельцам и самим в этом месяце будет очень везти. Февраль для людей этого Знака станет временем перемен. Энергетические запасы Тельцов будут расти с первых дней месяца. Им хватит сил на все. Главное - не пасовать перед трудностями.

Астрологи настоятельно рекомендуют людям этого Знака избавиться от зависти, ведь она убивает удачу в самую первую очередь. Вокруг будут люди, которым везет чуть больше, и стоит фокусироваться не на них, а на себе.

Наступает время, когда нужно рисковать и менять свою жизнь. Ждать чуда не стоит, потому что в таком случае оно не произойдет. Берите быка за рога!

Пристально следите за своим здоровьем и не полагайтесь на волю случая.

В целом февраль можно назвать периодом больших перемен. С 21 числа жизнь Овнов начнет преображаться в лучшую сторону. Поблагодарить за это стоит Меркурий, который избавится от ретроградности. Это то самое время, когда нужно действовать, несмотря ни на что.

Первая половина месяца может быть немного вялой. В начале февраля Овнов может настичь беспокойство. Это значит, что им придется бороться за хорошее настроение, в котором будет выше продуктивность и желание действовать.

Далее — гороскоп на февраль портала dailyhoro.ru . Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.

Снова Венера поменяет свой Знак. В Знаке Рыб она чувствует себя так же прекрасно, как и в Водолее, но воздействие планеты в этом знаке на людей будет немного другим. 25 февраля станет самым романтичным днем, в который можно смело назначать свидания, признаваться в любви, знакомиться с новыми людьми.

Что касается 21 февраля, то в этот день можно начинать двигаться к мечте. Меркурий перестанет блокировать финансовые потоки, поэтому стоит ожидать неожиданную прибыль, интересные деловые предложения. Также 21 число будет благоприятным днем для начала обучения, поездок и путешествий.

Денежные операции лучше приостановить в первую неделю февраля. С 8 числа можно уходить с головой в работу, а также активно тратить накопленные средства на развлечения, нужды и подарки близким.

Нужно больше работать и меньше думать о последствиях. Сейчас важны амбиции, мотивация, страсть. Февраль - идеальное время для творческой деятельности.

Раки в феврале станут более мудрыми и опытными, но за это придется заплатить своими нервами и временем. Вполне вероятно, что людям этого Знака придется встретиться с трудностями, которые научат их чему-то очень важному. Это будет крайне полезный опыт, который поможет избежать подобных проблем в будущем. Астрологи настоятельно рекомендуют Ракам не жаловаться на жизнь и принимать все удары судьбы с мужеством.

Не нужно погружаться в те дела, которые не приносят никакого удовольствия. В некоторых жизненных аспектах лучше временно взять паузу.

С 21 февраля наступит невероятно благоприятное время, в которое можно будет ожидать творческий прогресс, невероятные озарения и поступление очень заманчивых предложений. Если Близнецов что-то не устраивает, настало время изменить свою судьбу и жизнь до неузнаваемости.

В феврале можно смело тратить деньги на обучение и на одежду. Также полезно вкладывать средства в обустройство жилья, ремонт, переезды, покупку имущества. Главное сейчас - не брать кредитов и не влезать в долги.

Всем людям этого Знака стоит проанализировать свое окружение на наличие судьбоносных знакомств. Есть как минимум четыре признака того, что в окружении появился человек, связанный кармой с Близнецами. Нужно понять. что это за человек и какова его высшая цель.

Венера пробудет в идеальном положении весь месяц, так что о наличии сил и энергии переживать не стоит.

Всем, кто уже в отношениях, желательно давать любимому человеку свободу и не провоцировать его на негатив своими замечаниями и критикой.

В финансовой сфере нужно больше работать и действовать.

Февраль - сложный, но благоприятный период. Скорпионам удастся многому научиться. Это будет время, в которое могут произойти настоящие чудеса. Многие неурядицы и проблемы разрешатся сами собой.

Один из важнейших советов астрологов касается отношений с окружающими людьми. Весам стоит чаще отзываться на просьбы о помощи со стороны близких и коллег.

Первая половина месяца будет вялой, но 21 числа все кардинально изменится. Можно будет браться за все и сразу. Потребуется больше смелости и решительности.

На работе и в бизнесе возможны некоторые неполадки. Всем, кто работает с клиентами, очень важно сохранять спокойствие. Во второй половине месяца наступит благоприятное время для покупок, поисков новой работы. Не стоит бояться что-то менять в своей жизни.

Февраль для Весов будет динамичным, но придется выходить за пределы своей зоны комфорта, что может негативно сказаться на общем настроении.

Вполне вероятно, что придется выйти из зоны комфорта. Астрологи отмечают, что если представители этого Знака сдадутся и все бросят, в дальнейшем достичь успеха будет намного сложнее. В феврале не может быть никаких отговорок. Венера даст сил и энергии.

Девам звезды и планеты в феврале дадут возможность вырасти в финансовом плане. Им следует почаще прислушиваться к своей интуиции, поскольку она может подбросить интересную идею. Этими идеями лучше не делиться с окружающими, так как их скепсис приведет к потере мотивации. Доходными станут дела, не требующие коллективного труда.

Февраль - идеальное время для очищения своей жизни от всего лишнего: от ненужных знакомств, хлама, старых вещей. Стоит провести не только уборку в доме, но и в информационном пространстве - почистить телефон и компьютер от ненужных контактов и фотографий. То же самое важно сделать и в социальных сетях.

Звезды и планеты в феврале существенно усилят память и наблюдательность Раков. Это поможет им стать лучшей версией себя. Наступает время, когда нужно меняться изнутри, менять отношение к миру, ко всему происходящему.

Козероги - баловни судьбы в феврале. Единственное, что может их лишить позитивной энергии и удачи, - это ссоры и скандалы в семье.

Практически весь месяц звезды и планеты будут находиться в очень благоприятном положении. Опасными днями для Стрельцов можно назвать лишь 3, 8 и 13 февраля. Астрологи считают, что сейчас Стрельцам стоит пристально следить за своим здоровьем, а также советуют людям данного Знака быть осторожными и не пытаться усидеть на двух стульях. Лучше избрать какое-то одно важное направление в жизни.

Стрельцам нужно пристально следить за интуицией, воздерживаться от самокритики, быть расчетливыми, но не идти на обман. В противном случае появятся новые финансовые проблемы.

Что касается трудностей, то в феврале их будет немного, и даже если они вдруг нагрянут, Стрельцы с ними справятся, ведь они входят в список самых сильных духом знаков Зодиака.

В любви стоит действовать точно также. Если свободным Стрельцам кто-то понравится, не стоит ждать - нужно познакомиться. Искренность и открытость произведет на окружающих невероятно мощное впечатление.

Стрельцам в последний месяц зимы очень повезет в финансовой сфере. Наступает время, когда нужно быть решительными и смелыми.

Деньги лучше тратить с умом и лишь на то, что действительно подарит счастье. Можно покупать дорогостоящие подарки второй половинке или родителям, тратить средства на получение новых знаний.

Скорпионам улыбнется большая удача в феврале, но астрологи не могут сказать, когда и как именно это произойдет. Возможно, свалятся случайные деньги. Кому-то может прийти в голову очень интересная идея.

За этот месяц Скорпионам стоит переосмыслить все происходящее. Им необходимо выйти за грань привычного мышления. Мир меняется с огромной скоростью, поэтому иногда людям нужно меняться самим. Наступает благоприятное для этого время.

Также Скорпионы могут найти новый пример для подражания, встретить человека, который будет их вдохновлять, толкать к саморазвитию.

Можно с головой окунуться в работу, любовь, дела по дому.

Вторая половина месяца идеально подходит для дорогостоящих покупок. Можно потратить часть денег на развлечения и романтику.

Астрологи советуют как можно меньше общаться с теми, кто раздражает. Такие люди выбьют Козерогов из колеи.

Козерогам стоит делать то, что они умеют лучше всего - быть самодостаточными и думать своей головой, полагаясь на мудрость и жизненный опыт. Главное сейчас - не совершать поступков, которые могут очернить репутацию. Авторитет в бизнесе и на работе очень важен для денежного роста.

У Козерогов начинается время больших любовных побед. Людей этого Знака часто относят к самым мудрым, поэтому любые неурядицы они смогут с легкостью обернуть в свою сторону. Самое главное - не торопиться с выводами.

Февраль прекрасно подходит для изучения языков, начала обучения чему-то новому. Это очень перспективное время для общительных представителей Знака.

Успех ждет всех, кто жаждет перемен, поэтому не нужно стремиться к стабильности. Необходимо смело двигаться вперед, во что бы то ни стало.





У Водолеев ожидается непростой и динамичный месяц. Из многих сложных ситуаций они с легкостью смогут выйти победителями. С другой стороны, могут появиться и совсем необычные проблемы. Самое главное - не терять самообладания и уверенности.

Астрологи рекомендуют внести разнообразие в досуг, чтобы поменьше унывать и думать о чем-то нехорошем.

Водолеи смогут преодолеть все препятствия на пути к богатству - у них хватит энергии, сил и напористости. Это их время.

С 15 февраля начнется очень благоприятный период, в который Водолеи смогут реализовать свои мечты.

Водолеям нужно помнить, что они знают далеко не все. В феврале желание приобретать новые навыки является ключевым для представителей этого Знака, ведь 21 числа Меркурий перестанет быть ретроградным.









У Рыб очень развита эмпатия, в феврале звезды и планеты сделают людей этого Знака еще более чувствительными. С одной стороны, это очень хорошо, потому что они смогут гораздо лучше распознавать ложь. С другой стороны, им будет тяжелее наблюдать за проблемами своих друзей и близких. Рыбами станет проще манипулировать, поэтому им нужно будет очень тщательно фильтровать свое окружение, избавляясь от токсичных людей. Это очень важное, но непростое время, в которое можно как взлететь, так и упасть.

Первая половина месяца будет крайне напряженной для Рыб. Возможны неприятные встречи, разговоры, финансовые потери.

Вполне вероятно, что Рыбы смогут встретить на своем пути важного человека, который откроет им истину и даст правильный импульс в нужном направлении. Судьбоносные знакомства существенно изменят жизнь Рыб. Не нужно полагаться во всем лишь на себя.

Первая неделя будет благоприятной, потом наступит время застоя, которое продлится до 21 февраля.

Конец месяца будет очень продуктивным и очень благоприятным временем.

Звезды и планеты дадут Рыбам мощный позитивный импульс, который поможет также наладить личную жизнь - решить конфликты и споры, достичь гармонии в семье, найти вторую половинку.



