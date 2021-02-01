Первая в мире модель с синдромом Дауна появилась на обложке журнала Elle

Модель с синдромом Дауна Элли Голдстейн участвует в подиумных показах с 2017 года. Теперь 18-летняя девушка покоряет обложки журналов. Элли стала лицом февральского номера мексиканского Elle. Издание впервые пригласило для сотрудничества модель с ментальной инвалидностью.

На обложке она позирует в белоснежном платье с открытыми плечами и ярком макияже с акцентом на губах. Под фото Голдстейн призналась, что ей очень нравится обложка. “Я ужасно горжусь”, — написала девушка.

Элли ведет аккаунт в Инстаграм, у которого почти 60 тысяч подписчиков. Несколько лет назад ее мама отвела девушку в агентство Zebedee Management, которое работает только с моделями с ограниченными возможностями. До этого Голдстейн пробовала себя в качестве актрисы. Она играла в различных постановках с 5 до 15 лет.

Летом прошлого года Элли стала лицом туши Gucci Mascara LʼObscur. Ее фотография в аккаунте люксового бренда набрала около 1 миллиона лайков.

В интервью мексиканскому Elle модель призывает мировые бренды и издания чаще привлекать к работе людей с ограниченными возможностями. По ее словам, “каждый заслуживает шанса добиться самых заветных желаний”. При этом она признает, что обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем модели-инвалиды станут мейнстримом. По словам Элли, люди должны видеть ее естественную красоту, и поэтому она настаивает, чтобы фото печатали без обработки.