Корень зла не в никотине? Удивительные факты о табачной зависимости
Еще совсем недавно считалось, что главным биологическим фактором зависимости от сигарет является никотин. И все же научные исследования последних лет показали, что сам никотин вызывает более слабое привыкание по сравнению с другими веществами. Согласно исследованиям, основной причиной зависимости является не никотин, а ингибиторы моноаминоксидазы.
Ингибиторы МАО — это нейроактивные вещества, содержащиеся в табачном дыме и некоторых табачных изделиях. Они замедляют активность ферментов моноаминоксидазы. Эти ферменты тесно связаны с регулированием систем, вызывающих зависимость. Также выяснилось, что ингибиторы МАО влияют на уровень серотонина в головном мозге, еще сильнее увеличивая зависимость. То есть, по сути, ИМАО — это содержащиеся в табаке химические вещества, вызывающие и усиливающие привыкание к курению.
К этому удивительному выводу ученые пришли в середине прошлого десятилетия в ходе опытов на лабораторных крысах. В начале эксперимента были отобраны самые любопытные особи, которые были помещены в камеру, где при нажатии определенного рычага они получали вознаграждение. Затем подопытных животных разделили на четыре группы: первые стали стала получать вознаграждение двух видов (гранулы корма или никотин) с ИМАО, а вторые — то же самое, только без ИМАО. Нажав на рычаг, крыса получала свое вознаграждение, но каждый последующий раз ей требовалось совершать больше нажатий (1, 3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50). Таким образом ученые могли следить за тем, были ли какие-то крысы мотивированы на получение вознаграждения больше, чем другие.
Результаты были неожиданными — все крысы, которые получали с вознаграждением дозу ИМАО, продемонстрировали более высокую мотивацию на получение никотина и были готовы нажимать на рычаг бесконечно. При этом в отношении к пище с этим веществом никаких изменений не наблюдалось. Также крысы, получавшие никотин в чистом виде, не были заинтересованы в нажимании рычага. Проводившие это испытание ученые пришли к выводу, что ингибиторы моноаминоксидазы вместе с никотином играют ключевую роль в формировании привыкания и что, вероятно, никотин сам по себе на это не способен.
В чем содержатся ингибиторы МАО?
Из исследования, проведенного в 2019 году, выяснилось, что из всех табачных изделий ингибиторов моноаминоксидазы, вызывающих зависимость, больше всего содержится именно в сигаретах, в жидкостях для электронных сигарет, а также в снюсах. Кроме того, в подушечках снюса было обнаружено на 23 вызывающих зависимость вещества больше, чем в одной сигарете. Интересно, что, например, в системах нагревания табака, при помощи которых выделяется никотин содержащий аэрозоль, вообще не было обнаружено ИМАО. Это, конечно, не означает, что подобные изделия безопасны, но, по словам ученых, они могут стать лучшей альтернативой курению сигарет.
Рост осведомленности об ИМАО и прочих содержащихся в горящем табаке вредных веществ влияет на поведение как потребителей, так и производителей. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины взрослых курильщиков хочет или вовсе бросить курить, или существенно сократить потребление табака, или найти ему альтернативы. Производители тоже переходят от традиционного сжигаемого табака к более современным и менее вредным альтернативам.
Дополнительные материалы
ИМАО / исследование корреляционной зависимости (Guillem et al. 2005) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6725504/
Сигареты / снюсы / Исследование HTP ИМАО (der Toorn et al. 2019) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750019304925