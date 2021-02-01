Корень зла не в никотине? Удивительные факты о табачной зависимости

Еще совсем недавно считалось, что главным биологическим фактором зависимости от сигарет является никотин. И все же научные исследования последних лет показали, что сам никотин вызывает более слабое привыкание по сравнению с другими веществами. Согласно исследованиям, основной причиной зависимости является не никотин, а ингибиторы моноаминоксидазы.

Ингибиторы МАО — это нейроактивные вещества, содержащиеся в табачном дыме и некоторых табачных изделиях. Они замедляют активность ферментов моноаминоксидазы. Эти ферменты тесно связаны с регулированием систем, вызывающих зависимость. Также выяснилось, что ингибиторы МАО влияют на уровень серотонина в головном мозге, еще сильнее увеличивая зависимость. То есть, по сути, ИМАО — это содержащиеся в табаке химические вещества, вызывающие и усиливающие привыкание к курению.

К этому удивительному выводу ученые пришли в середине прошлого десятилетия в ходе опытов на лабораторных крысах. В начале эксперимента были отобраны самые любопытные особи, которые были помещены в камеру, где при нажатии определенного рычага они получали вознаграждение. Затем подопытных животных разделили на четыре группы: первые стали стала получать вознаграждение двух видов (гранулы корма или никотин) с ИМАО, а вторые — то же самое, только без ИМАО. Нажав на рычаг, крыса получала свое вознаграждение, но каждый последующий раз ей требовалось совершать больше нажатий (1, 3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50). Таким образом ученые могли следить за тем, были ли какие-то крысы мотивированы на получение вознаграждения больше, чем другие.