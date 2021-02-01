11 продуктов, которые вас удивят. Руководство по суперфудам от эстонского эксперта по питанию

Понятие суперфуды существует уже около 10 лет. Под термином суперфуды обычно понимают продукты растительного происхождения, обладающие большим набором полезных свойств для здоровья человека. Суперфуды (что в переводе означает “суперпища”) — это корешки, семена, листья, ягоды и другие части растений, богатые полезными микроэлементами, витаминами, аминокислотами, минералами и антиоксидантами.

Важно отметить, что различные биодобавки, разработанные в лабораториях и являющиеся синтетическими продуктами, к суперфудам не относятся. Суперфуды можно рассматривать как “бонус” к основному сбалансированному питанию. Но, перед тем как добавлять суперфуды в свой ежедневный рацион, стоит разобраться в их пользе, а затем постепенно вводить их в свои рацион.

Итак, суперфуды — что это за удивительные продукты, обладающие такими полезными для нашего организма свойствами?

Семена льна

Являются настоящими рекордсменами по содержанию растительных гормонов (лигнанов), которые оказывают противовирусное и антиоксидантное действие. Семена льна богаты ненасыщенными жирными кислотами, содержат витамины группы В, А и Е. Помогают снизить уровень холестерина, уровень сахара в крови и уровень инсулина при одновременном снижении риска рака молочной железы и простаты. Женщины, которые употребляли семена льна в течение 12 недель, показали улучшение гладкости кожи.



Проростки

Проростки (маша, гречихи, пшеницы и др.) раскрывают всю пользу семян, являюсь легкоусвояемым источником большого источника витаминов и микроэлементов. И в то же время не содержат антинутриентов, таких, как фитиновая кислота и глютен. Кроме высокого содержания минералов и витаминов, эти суперфуды богаты антиоксидантами и клеточными энзимами. Оказывают очищающее воздействие на все системы нашего организма

Важно отметить, что до 16 дней в пророках пшеницы глютен отсутствует!

Зелень (особенно дикоросы)