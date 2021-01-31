Ковидное поколение: как пандемия влияет на психику подростков

Еще за два дня до введения нынешнего карантина премьер-министр Борис Джонсон утверждал в интервью Би-би-си, что школы останутся открытыми, но уже черед два дня объявил, что школы все-таки закрываются и переходят на виртуальное обучение.

Долгое время политики утверждали, что выпускные экзамены в конце этого учебного года остаются в силе, но потом их все-таки отменили. На этой неделе власти объявили, что школы не откроются до марта.

Как пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье детей и подростков? Русская служба Би-би-си разбирается в исследованиях британских ученых на эту тему.

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“Я не знаю, радоваться мне или плакать. Я рада, что мне не нужно сдавать экзамены. Но все это сильно подрывает наше психическое здоровье. Власти постоянные передумывают — открывать или закрывать школы, сдавать или не сдавать экзамены. Все это очень несправедливо по отношению к нам. Это вызывает большой стресс”, — говорит 15-летняя Генриетта Вуд в интервью Би-би-си.

Хелен Вестерман из благотворительной организации Childline рассказывает о значительном росте числа звонков на линию помощи ее организации от детей, испытывающих тревожность и депрессию.

“Потенциально у нас на руках целое поколение, чье психическое здоровье подорвано эпидемией”, — говорит она.

Исследование, заказанное Национальной службой здравоохранения Британии (NHS), показало, насколько психическое здоровье детей ухудшилось по сравнению с 2017 годом.

Тогда психические расстройства наблюдались у одного из девяти детей. К июлю 2020 года, после первого карантина, такие расстройства были выявлены у одного ребенка из шести.

Среди мальчиков этот процент детей с расстройствами вырос с 11% в 2017 году до 16% в 2020 году, а среди девочек — с 10% до 15%.

Этот доклад выявил, что детей больше всего беспокоило, что они скучают по школе и друзьям и боятся, что их друзья и родственники могут заразиться коронавирусом. Четверть опрошенных признала, что у них проблемы со сном.

Особенно уязвимыми во время пандемии оказались подростки.