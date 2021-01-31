Сложная геометрия, крупные цепи, жемчуг и унисекс. Ювелирные эксперты из Эстонии — о том, какие украшения носить в 2021 году(1)
Главное правило: никаких правил!
Юлия Шандра,
генеральный директор ювелирной сети GRENARDI а Эстонии
В эпоху масок и прочих ограничений, когда кажется, будто нас обрекли на вечное молчание, остро возникает желание выразить свои эмоции и заявить миру о себе. Сегодня это можно сделать с помощью ювелирных трендов!
Сложная геометрия шика – это не только необычные формы, но и четкие линии, которыми можно играть, сочетая в самых неожиданных вариациях. Вообще слово игра как нельзя лучше описывает то, что происходит сейчас в мире ювелирных украшений. Сегодня одинаковые прямоугольные серьги, завтра – асимметричные или разноцветные, а можно в одно ухо одну и три – в другое. Все в вашей власти!
Разные геометрические фигуры для сережек и браслетов в этом сезоне – настоящий хит. Квадраты, многоугольники, круги – отдельно и вместе. Просто чокер – днем или с прямоугольной подвеской – вечером и так далее. Долой рутину! Трансформация и быстрая адаптивность – вот то, что так нужно в сегодняшнем мире!
Все или ничего: впервые за долгое время модницы могут вздохнуть свободно и полностью отдаться творческому порыву, поскольку комбинировать можно все и так, как хочется.
Свежий тренд – миксуй и сочетай (Mix&Match) – не просто позволяет привлечь внимание к вашим смелым экспериментам, но и заставляет поработать мозг: попробуй разгадай, как эти два элемента «подружились» в одном украшении и стали звеньями одной цепи? Соединять можно, казалось бы, абсолютно несочетаемые детали. И не только между собой, но и с одеждой.
Бояться, что вы «не попадете» и окажетесь в списке персон с дурным вкусом, совершенно не стоит, ибо испортить большим количеством украшений, скажем, такой комплект, как свитшот с джинсами, невозможно! В моде все!
Серьги, браслеты, кулоны, большие кольца и цепочки разных форм и из разных металлов прекрасно дополнят не только классические наряды, но также молодежные спортивные и околоспортивные вещи. Тренд нарушения правил действует во всем, и он не знает полутонов. Поэтому все или ничего!
Кстати, о цепях. Цепи – важные участники текущего сезона. Забудьте о скромности. Это, пожалуй, главный девиз. Крупные украшения и в особенности массивные цепи пришли, чтобы задержаться надолго. Причем цепи можно носить не только на шее, но и на запястьях, сумке или поясе.
На самом деле, все новое – это хорошо забытое старое. Но сегодня такие тренды, как асимметрия, крупные цепи или многослойность, достигают пика своей популярности и в сочетании друг с другом и готовы остаться как минимум на несколько лет. К счастью, в ювелирном мире тренд живет дольше, чем когда мы говорим об одежде. И если у вас уже есть в шкатулке крупная цепь или фантазийные серьги, скорее доставайте, смахивайте пыль и сияйте!
Если же ничего подходящего пока нет, например, новая коллекция Lilly Spring идеально подойдет смелым и ярким натурам, потому что сочетает в себе все самые последние модные ювелирные тенденции. Также Lilly Spring прекрасно подчеркнет индивидуальность и более скромных особ, которые предпочитают говорить о себе не прямо, а с помощью изысканных аксессуаров.
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Белое золото вытеснено с трона цветным золотом
Хели Куулман,
известнейший эстонский эксперт по драгоценным камням, дипломированный геммолог – эксперт по бриллиантам, в том числе инвестиционным, специалист ювелирной галереи Aurum
В наше время обладатели роскошных драгоценностей, можно сказать, делятся по клубам – покупают украшения известных международных ювелирных брендов. Но на самом деле гораздо более разумно заказывать эксклюзивные ювелирные украшения, которые одновременно являются и инвестицией. Вы приобретаете, скажем, качественный бриллиант с международным сертификатом и специально для вас ювелиры изготавливают кольцо с ним. Например, наша галерея не только представляет изделия мировых брендов, но и создает такие уникальные вещи, ставшие редкостью в современном мире, вот уже 25 лет.
Если драгоценность предназначается в подарок, и вы не уверены с выбором, лучше купить подарочную карту ювелирного магазина. Покупка драгоценностей предполагает продуманность. Они неподвластны времени, это классика, на которую не влияет переменчивая мода. Говоря о драгоценностях, мы должны понимать, что они изготовлены из золота, серебра, платины, и ОБЯЗАТЕЛЬНО включают в себя натуральные драгоценные камни!
Несомненно, в ювелирном деле тоже существуют свои тенденции, но это не означает, что старинные драгоценности теряют свое очарование. Скорее наоборот – чем более ценно украшение, тем больше увеличивается его ценность со временем. Очень ценные украшения продают с аукционов.
Если говорить о современных трендах, то и в мире драгоценностей курс взят на простоту. То есть наряду с драгоценностями, сияющими благодаря традиционной огранке, все больше появляется украшений с гладкой шлифовкой полупрозрачных камней, для которой используют, например, фасетную огранку, огранку кабошона, то есть округлую огранку, а также огранку розой. Такие полупрозрачные драгоценные камни в простой огранке значительно дешевле настоящих драгоценностей и обеспечивают дизайнерам бесконечный простор для фантазии. На всемирных ювелирных выставках все чаще экспонируются украшения с наполовину отшлифованными формами рубина, сапфира, аквамарина и турмалина. Более дешевый камень позволяет создавать большие формы, которые в последние пару лет стали пользоваться популярностью. Довольно часто используются крупные драгоценные камни из группы кварцев, такие как аметист, цитрин, дымчатый кварц, розовый кварц, а также гранат и перидот. В моде все камни в бриолетной, то есть напоминающей каплю, огранке, особенно в серьгах и колье.
Что касается жемчуга, то новая тенденция – это классический белый жемчуг в две-три длинных нити, многорядные браслеты и украшения из крупных жемчужин-барокко.
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Жемчуг всегда прав: и для Нее, и для Него
Ольга Белозерцева,
владелица ювелирного бутика Time&Diamonds
У Романовых была традиция – на именины, Рождество и Пасху дочери царственной четы получали в подарок по натуральной жемчужине. И к 16-летию каждая великая княжна могла собрать свое ожерелье. Сегодня нитка жемчуга – самое именитое колье на свете, им украшали шею многие великие женщины: Мария Медичи, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Грейс Келли.
Как говорила Габриэль Шанель, жемчуг всегда прав, имея в виду, что это украшение подходит к любой одежде, и благодаря этому каждая из нас имеет возможность выглядеть безупречно. Ни одна коллекция Chanel не обходилась без жемчужного ожерелья.
Сейчас скромное украшение из жемчуга есть в ювелирной шкатулке каждой модницы и в ансамбле с самыми трендовыми туалетами выглядит очень стильно. Красивое жемчужное ожерелье идеально дополняет повседневный костюм, вечернее платье, свадебный наряд.
Самый богатый выбор ювелирных украшений – у короля жемчуга, японского бренда Mikimoto. Неповторимый блеск, идеальная форма, различные оттенки – розовый, золотистый, ослепительно белый, серебристый – сделали жемчуг Mikimoto необычайно популярным. Цены на него очень разные: начальная стоимость от 2000 евро, конечная не имеет границ. Цена украшения зависит от пожелания клиента по дизайну, размеру и чистоте жемчуга. В прошлом году на ювелирной выставке в Базеле я видела украшение, которое было продано за 600 000 евро.
Продолжают оставаться в тренде открытые браслеты. Многие ювелирные дома, например Piaget и Pomellato, расширили свои коллекции открытых браслетов, украсив их сверкающими бриллиантами, сапфирами, рубинами…
В прошлом году, в свете последних событий, ювелирные изделия оставались популярными, несмотря на карантин. Многие, не имея возможности праздновать юбилеи и дни рождения, покупали ювелирные украшения, чтобы таким образом отметить важные события.
Сейчас наблюдается тенденция покупки ювелирных украшений для инвестиций и персонализированных украшений – с использованием знаковых камней, символов, знаков зодиака, медальонов на удачу и успех, а также с ручной гравировкой с инициалами. Это вызывает у людей чувство защиты, связи со своими родными и близкими.
Очень популярны фамильные драгоценности в единственном экземпляре, они имеют большое значение в формировании семейных ценностей. Такие вещи изготовлены из драгоценных металлов и украшены натуральными драгоценными камнями.
По-прежнему популярен мультколор. Колье, браслеты, кольца из желтого и белого золота в классическом, винтажном и авангардном стилях выглядят очень эффектно за счет ярких оттенков драгоценных камней.
А самый неожиданный тренд этого года – унисекс. Например, в новой коллекции Bvlgari B.zero1 Rock решительно прослеживается унисекс: в дизайне браслетов, колец и подвесок нет различий для мужчин или женщин. Mikimoto подписал двухлетнее соглашение о сотрудничестве с Comme des Garcons по созданию жемчужных украшений для мужской одежды модного дома Rei Kawakubo. Унисекс-украшения не стирают мужское и женское начало, они лишь подчеркивают разницу между ними.
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Назад в будущее: больше чем украшение
Мария Шевченко,
основатель ювелирного дома Hearts Fine Jewellery, специалист по бриллиантам
Наш ювелирный дом работает уже почти 30 лет и является официальным представителем De Beers – мирового лидера по добыче, огранке алмазов и продаже сертифицированных бриллиантов, в том числе инвестиционных. И чаще всего мы предлагаем клиентам заказать украшения что называется на века.
Так, в нашей коллекции есть лаконичное колье, в котором 16 карат бриллиантов – почти 2 тысячи камней, и это абсолютная классика, его можно представить на даме и 100 лет назад, и через 100 лет. Оно подойдет как к черному жакету, джинсам и каблукам, так и к классическому платью с открытыми плечами для вечернего выхода. Или вот классический браслет как будто из прошлого и, думаю, из будущего – в стиле Гэтсби, с квадратными бриллиантами.
Да, в драгоценностях существуют определенные стили – плавные романтичные линии или модерн, но этот выбор зависит скорее от предпочтений человека. Причем, сейчас даже не особенно удивишь одним крупным бриллиантом, скорее необычностью и эксклюзивностью. Например, у нас есть уникальное кольцо «Леди», оно создано в единственном экземпляре: в виде фигуры дамы, которая прилегла, из желтого золота, с 2 тысячами черных и белых бриллиантов весом в 10 карат.
И все же тренды есть и в бриллиантах. Мы представляем не только свою коллекцию, но и Djula модного парижского дизайнера Александра Корро, популярного у звезд: его украшения можно видеть на Дженнифер Лопес, Рианне, Кардашьян. Это как раз трендовые вещи из белого золота с очень качественными бриллиантами. В том числе чудесные серьги-каффы на одно ухо. Это современный тренд, особенно эффектно смотрится при асимметричной прическе: на одно ухо достаточно массивное украшение и на другое ухо совсем крошечное.
Стоит обратить внимание на украшения с цветными бриллиантами Fancy. Часто такие бриллианты бывают необычной формы, исходя из которой создается украшение, главный камень дополняется кораллами, ониксом и так далее.
Если говорить о подарках, то Новый год и Рождество – это один из больших праздников, когда дарят в том числе бриллианты. Например, в прошлый Новый год у нас заказали в подарок лаконичное кольцо с 5-каратным бриллиантом, оно стоит 280 тысяч евро. Главную ценность составляет, конечно, бриллиант.
Почему популярный подарок – именно кольцо? Это единственное украшение, которое видите вы сами: что бы вы ни делали, оно всегда перед вами.
Один из беспроигрышных подарков – небольшие классические серьги-пусеты, когда виден только камень. Их можно носить как каждый день, так и по торжественному поводу.
Все больше становится любителей брошей – в том числе среди мужчин. Мужская брошь может быть, например, маленькой бриллиантовой пуговицей, которая аккуратно и очень стильно ложится на лацкан пиджака.
И так же, как для женщин, для мужчин украшения – это обозначение статуса: мужчина хочет, чтобы было заметно, чего он добился. В 90-е о статусе свидетельствовали большие кресты и бисмарковские цепи, сейчас о статусе говорят бриллиантовые браслеты и необычные перстни. Крест сегодня тоже популярен и, возможно, выступает как оберег.
Перстень обычно хотят сделать на века. Для этого выбирают крупный нестандартный бриллиант, нередко цветной, дизайн мы создаем специально для клиента. И мужчина хочет оставить такой перстень потомкам. Это такой психологический момент: для него это больше, чем украшение.
Статья опубликована в зимнем номере журнала JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.