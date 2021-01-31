Сложная геометрия, крупные цепи, жемчуг и унисекс. Ювелирные эксперты из Эстонии — о том, какие украшения носить в 2021 году

Серьги, браслеты, кулоны, большие кольца и цепочки разных форм и из разных металлов прекрасно дополнят не только классические наряды, но также молодежные спортивные и околоспортивные вещи. Тренд нарушения правил действует во всем, и он не знает полутонов. Поэтому все или ничего!

Бояться, что вы «не попадете» и окажетесь в списке персон с дурным вкусом, совершенно не стоит, ибо испортить большим количеством украшений, скажем, такой комплект, как свитшот с джинсами, невозможно! В моде все!

Свежий тренд – миксуй и сочетай (Mix&Match) – не просто позволяет привлечь внимание к вашим смелым экспериментам, но и заставляет поработать мозг: попробуй разгадай, как эти два элемента «подружились» в одном украшении и стали звеньями одной цепи? Соединять можно, казалось бы, абсолютно несочетаемые детали. И не только между собой, но и с одеждой.

Все или ничего: впервые за долгое время модницы могут вздохнуть свободно и полностью отдаться творческому порыву, поскольку комбинировать можно все и так, как хочется.

Разные геометрические фигуры для сережек и браслетов в этом сезоне – настоящий хит. Квадраты, многоугольники, круги – отдельно и вместе. Просто чокер – днем или с прямоугольной подвеской – вечером и так далее. Долой рутину! Трансформация и быстрая адаптивность – вот то, что так нужно в сегодняшнем мире!

Сложная геометрия шика – это не только необычные формы, но и четкие линии, которыми можно играть, сочетая в самых неожиданных вариациях. Вообще слово игра как нельзя лучше описывает то, что происходит сейчас в мире ювелирных украшений. Сегодня одинаковые прямо­угольные серьги, завтра – асимметричные или разноцветные, а можно в одно ухо одну и три – в другое. Все в вашей власти!

В эпоху масок и прочих ограничений, когда кажется, будто нас обрекли на вечное молчание, остро возникает желание выразить свои эмоции и заявить миру о себе. Сегодня это можно сделать с помощью ювелирных трендов!

Кстати, о цепях. Цепи – важные участники текущего сезона. Забудьте о скромности. Это, пожалуй, главный девиз. Крупные украшения и в особенности массивные цепи пришли, чтобы задержаться надолго. Причем цепи можно носить не только на шее, но и на запястьях, сумке или поясе.

На самом деле, все новое – это хорошо забытое старое. Но сегодня такие тренды, как асимметрия, крупные цепи или многослойность, достигают пика своей популярности и в сочетании друг с другом и готовы остаться как минимум на несколько лет. К счастью, в ювелирном мире тренд живет дольше, чем когда мы говорим об одежде. И если у вас уже есть в шкатулке крупная цепь или фантазийные серьги, скорее доставайте, смахивайте пыль и сияйте!

Если же ничего подходящего пока нет, например, новая коллекция Lilly Spring идеально подойдет смелым и ярким натурам, потому что сочетает в себе все самые последние модные ювелирные тенденции. Также Lilly Spring прекрасно подчеркнет индивидуальность и более скромных особ, которые предпочитают говорить о себе не прямо, а с помощью изысканных аксессуаров.

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Белое золото вытеснено с трона цветным золотом

Хели Куулман,

известнейший эстонский эксперт по драгоценным камням, дипломированный геммолог – эксперт по бриллиантам, в том числе инвестиционным, специалист ювелирной галереи Aurum





В наше время обладатели роскошных драгоценностей, можно сказать, делятся по клубам – покупают украшения известных международных ювелирных брендов. Но на самом деле гораздо более разумно заказывать эксклюзивные ювелирные украшения, которые одновременно являются и инвестицией. Вы приобретаете, скажем, качественный бриллиант с международным сертификатом и специально для вас ювелиры изготавливают кольцо с ним. Например, наша галерея не только представляет изделия мировых брендов, но и создает такие уникальные вещи, ставшие редкостью в современном мире, вот уже 25 лет.