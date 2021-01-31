Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Рак. Звезды и планеты помогут Ракам привлечь успех, благополучие и исполнить задуманное. В целом неделя будет достаточно продуктивной, но опасной. Сейчас нельзя совершать необдуманные шаги, потому что каждый из них может стать причиной коллапса, начала черной полосы. Астрологи не советуют оформлять кредиты, давать людям пустые обещания и идти на хитрость в процессе достижения целей. Это может привести к непоправимым негативным последствиям.

Близнецы. Близнецам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. На этой неделе нужно стать умеренными эгоистами, забыв о том, что происходит в жизни друзей и близких. Пусть они разбираются со своими проблемами сами. Помощь стоит оказывать лишь в том случае, если о ней попросят. До 3 февраля включительно лучше не путешествовать, потому что Меркурий нарушит все планы. Вторая половина недели будет идеальной для творческой работы и обучения. Астрологи считают, что с четверга можно также искать новые увлечения.

Телец. У Тельцов появится возможность существенно улучшить свою жизнь в большинстве аспектов. Если в рабочих вопросах логика будет лучшим другом представителей данного Знака, то в любви лучше полагаться на интуицию. Всем одиноким Тельцам нужно оценивать совместимость и проверять взаимность перед началом новых отношений. Если сейчас наломать дров, есть опасность не оправиться очень долгое время. В конце недели полезно будет заняться домашними делами. Что касается шопинга, то с 1 по 7 февраля можно обновлять гардероб, баловать себя подарками.

Овен. Самой главной опасностью для Овнов станут окружающие люди, точнее, манипуляторы, от которых можно ждать больших проблем. Для защиты от них Овнам потребуется укрепить свою энергетику. Вторая проблема — недостаток мотивации. На этой неделе Овнам может просто не хотеться работать и развиваться, потому что они могут забыть, зачем они идут к той или иной цели. С другой стороны, Венера очень сильно усилит обаяние Овнов, так что в любовной сфере все будет намного лучше, чем в делах и работе.

Лев. Львам лучше не тратить деньги на этой неделе из-за активности ретроградного Меркурия. В любовной сфере Львов ожидает очень благоприятный период. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях. Львам удастся найти совместно со своей второй половинкой правильное решение в любой сложной ситуации. Астрологи советуют проявлять больше терпения к детям, любимому человеку и родителям. Кто-то из них может попросить о помощи.

Дева. У Дев ожидается довольно сложная неделя, которая заставит их впустую потратить кучу энергии. Мир изменится в лучшую сторону для терпеливых представителей знака, которые не унывают. Оптимизм — лучшее оружие в борьбе с проблемами. Также Девам поможет последовательность и решительность на работе. В общении с противоположным полом лучше уповать на вежливость. Одно неверное слово может стать причиной конфликта и потери привлекательности.

Весы. Человеческие ресурсы должны играть для Весов определяющую роль. Астрологи рекомендуют людям этого Знака держаться поближе к близким и друзьям, не бояться совместной работы и дел. Нужно помнить о том, что люди могут быть полезны. Они могут дать отличную идею, протянуть руку помощи. Есть причины уважать даже тех, кто по каким-то причинам вам не нравится. Эксперты советуют Весам носить на этой неделе одежду белого цвета. Он привлечет внимание противоположного пола.

Скорпион. Некоторые люди раздражают нас безо всякой причины. У Скорпионов на этой неделе будет очень много таких людей, но нельзя позволять себе говорить им об этом. Ни в коем случае нельзя начинать конфликт, критиковать кого-то и говорить неприятные слова. Астрологи советуют быть друзьями всем и каждому. Это поможет остаться на плаву в финансовой сфере и не нажить себе врагов. Это непростое, но продуктивное время, в которое многие Скорпионы смогут существенно повысить доход и обрести счастье.