Что происходит с организмом за 20 секунд объятий?

“Заключенный в объятия человек ощущает доверие, симпатию, безопасность и спокойствие — это благоприятно как для психики, так и для физического самочувствия, — отмечает издание. — Когда нас обнимают, организм вырабатывает сигнальные вещества, которые в народе называют гормонами счастья. Например, окситоцин оказывает успокаивающее воздействие, помогает избавиться от стресса и укрепляет межчеловеческие отношения”.

“Согласно исследованию Американского психосоматического общества, уже после 20 секунд объятий у пар обнаруживается повышение уровня окситоцина, сообщает портал IBTimes”.

Впрочем, отмечает Die Welt, чтобы улучшить свое самочувствие, необязательно обнимать человека. “Так, в университете шведского города Шевде было выявлено положительное воздействие объятий с собаками”.

“Также медленное поедание вкусной еды может повысить выработку окситоцина, считают шведские ученые”.

“А невролог Себастьян фон Берг из Бремена также советует обнимать дерево. “Это кажется смешным, но если однажды попробовать, вы заметите: это дает приятное, сильное чувство”, — говорится в статье.

При этом, пишет далее издание, идеальных объятий не существует. “Однако ученые нашли объективные факторы, которые могут обусловливать идеальные объятия. Так, исследователи из японского Университета Тохо, наблюдая за частотой сердечных сокращений новорожденных, установили, что “средние” по силе объятия родителя успокаивают наилучшим образом — причем не только детей, но и родителей. Однако дольше 20 секунд “обнимашки” в японских семьях длиться не должны, рекомендуют ученые, это может вызвать беспокойство у детей”.

Биопсихолог Себастьян Окленбург из Бохума изучает вместе с коллегами, влияет ли эмоциональный контекст на то, как обнимаются люди. “Из наблюдений за сотнями встреч в зонах прилета и вылета в аэропорту они сделали вывод: если имеют место чувства, люди чаще обнимают другого человека левой рукой, — передает Die Welt. — “Левая половина тела управляется правым полушарием головного мозга, которое активно участвует в обработке положительных и отрицательных эмоций”, — прокомментировал ученый”.