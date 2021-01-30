Помогите выбрать любимца публики! В Таллинне пройдет финал модельного конкурса для детей и подростков Kids & Teen of Estonia 2021

Пока вся страна обсуждает вакцинацию, новое правительство и возможности пойти или не пойти в кино или спа, агентство Angel Models дарит всем участникам детского и молодёжного конкурса Kids & Teen of Estonia 2021 настоящие короны, хорошее настроение и много позитивных впечатлений.

Компетентное жюри распределит титулы и сделает свой выбор 6 февраля. До этого момента каждый желающий может принять участие в народном голосовании и определить судьбу титула, а точнее трех титулов в разных возрастных категориях Kids & Teen of Estonia 2021 People’s choice. Народное голосование продлится до 6 февраля до 16.00, проголосовать можно на странице Angel Models Agency в Фейсбуке.

По словам руководителя агентства Анны Микконен виртуальный конкурс — отличная возможность разнообразить будни и не подвергать себя и окружающих опасности. “Позади кастинг и фотосессия участников. На этот раз у нас рекордное количество претендентов на титулы и короны. В Конкурсе Kids & Teen of Estonia 2021 принимает участие 22 участника от 5 лет до 21 года. Всего в конкурсе три возрастные категории. Поэтому будет три победителя как в общем, так и в народном голосовании”, — пояснила Анна.

“Фотографии участников выставлены на народное голосование. Просим отнестись к конкурсу и голосованию без лишних предубеждений. Мы понимаем, что оценивать детей или обсуждать кто из них красивее не совсем этично. Но это и не цель этого конкурса. Мы хотим дать детям и подросткам возможность попробовать свои силы в роли модели и мы надеемся, что вы оцените участника как фотомодель, оцените его умение войти в образ, передать настроение. Кстати, образы детей для фотографий помог создать наш эстонский бренд Natural Fashion, а запечатлел участников талантливый фотограф Анна из фотостудии Lemon lense photography. Надеемся, что вы не поймёте, для кого из участников это была первая в жизни профессиональная фотосессия”, — добавила она.