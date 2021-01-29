"Первая уборщица в Инстаграме". Как жительница Финляндии ломает стереотипы и моет унитазы с айфоном в руках

- Никогда о себе не думала, “капец, я уборщица”. Все хотят, чтобы везде было чисто, но никто не задумается, кто эту чистоту наводит. Это ненормально, — говорит Юлия Бондарчук.

Юлия работает уборщицей на финском заводе UPM и ведёт об этом блог в Инстаграме. В соцсетях можно найти множество эмигрантских блогов, поэтому контентом, основанным только на этом, никого не удивишь.

- Нельзя быть блогером без какой-то своей фишки. Просто как эмигрант ты никому не интересен. Я искала, но не нашла в Инстаграме никого, кто бы работал уборщицей и показывал это. Поэтому я и присвоила себе статус первой уборщицы в Инстаграме.

Показывать в буквальном смысле грязную работу в блоге толкает не только стремление к оригинальности и продвижению аккаунта, но и желание повлиять на стереотипное мышление в обществе.

- Играет роль и вся чушь про то, что уборщицы — это дно. Я не вижу ничего хорошего, когда родители своих детей пугают: не будешь учиться — пойдёшь полы мыть. Это очень больная тема для общества. Это неправильно, я считаю. Любая профессия заслуживает уважения.

В Инстаграме Юлия громко заявляет, что она “уборщица, которая рвёт шаблоны, моя унитазы с айфоном в руках”.

- Люди с постсоветского пространства привыкли думать, что уборщица — не самое лучшее занятие. А тут уборщица с айфоном, купленным не в кредит, путешествует, ходит в кафе и рестораны.

Новая профессия требует инвестиций

Когда задуманный для узкого круга друзей блог начал разрастаться, Юлия сменила язык постов с украинского на русский. Как поясняет девушка, потенциальная аудитория таким образом расширяется и, соответственно, больше простора для роста.

- Финляндия русским ближе, чем украинцам. Я сама себя перестроила и перешла на русский язык, который учила в школе. Сначала было очень страшно писать по-русски.

Не лезь в чужую жизнь, занимайся своим делом, саморазвитием и всё будет хорошо. Девиз Юлии Бондарчук