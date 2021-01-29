Таллиннский психолог приглашает на бесплатные консультации в феврале

Возможные направления работы:

- Повышение психологического качества жизни (сферы: работа, взаимоотношения, любовь, здоровье, материальные блага)

- Решение проблем по темам: “Мне плохо”, “У меня не получается”, “Меня достало/достали!”, “Я не понимаю или не верю”, “Я какой-то не такой (-ая)”

- Устранение страхов и тревог, депрессивных состояний, стрессов

- Способствование улучшению здоровья (в т. ч. работа с психосоматикой)

- Прояснение и решение проблем во взаимоотношениях (на работе, в бизнесе, в семье)

- Поддержка при уходе из жизни близких людей

- Обретение любви, построение счастливой семейной жизни

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Записаться на прием можно по ссылке: ushnichkov.com/socialnyj-proekt