29.01.2021, 15:24
Таллиннский психолог приглашает на бесплатные консультации в феврале(2)
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В рамках социального проекта дипломированный психолог-психотерапевт Артём Ушничков предлагает в феврале бесплатные психологические консультации (онлайн, индивидуально). На данный момент доступно только 7 бесплатных мест!
Возможные направления работы:
- Повышение психологического качества жизни (сферы: работа, взаимоотношения, любовь, здоровье, материальные блага)
- Решение проблем по темам: “Мне плохо”, “У меня не получается”, “Меня достало/достали!”, “Я не понимаю или не верю”, “Я какой-то не такой (-ая)”
- Устранение страхов и тревог, депрессивных состояний, стрессов
- Способствование улучшению здоровья (в т. ч. работа с психосоматикой)
- Прояснение и решение проблем во взаимоотношениях (на работе, в бизнесе, в семье)
- Поддержка при уходе из жизни близких людей
- Обретение любви, построение счастливой семейной жизни
Отзывы клиентов доступны здесь.
Как попасть на прием?
Записаться на прием можно по ссылке: ushnichkov.com/socialnyj-proekt