ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ | "Я имею право делать замечания чужим детям, даже если своих у меня пока нет"

"Мы с подругой Аней пьем чай и разговариваем у меня дома. Точнее сказать, пытаемся сказать хоть пару слов и отпить хоть пару глотков. Ее дети, семилетний Саня и трехлетняя Алиса, забегают на кухню буквально каждую минуту. Показать рисунок, попросить планшет, водички, обнять или просто залезть под стол.

Когда Саня пальцами хватает с моего куска торта орех, я не выдерживаю: встаю, громко и четко объясняю, что так вести себя нельзя, и прошу выйти из кухни и закрыть дверь. Лицо Ани идет красными пятнами, она вскакивает и начинает собираться домой, попутно объясняя мне, что на детей нельзя давить, что они с мужем растят их свободными личностями.

На мои возражения, что я тоже личность и не желаю есть торт с отпечатками пальцев, она выдвигает железный аргумент…

“Просто у тебя нет детей”

Кроме того, мы постоянно повторяем, что чужих детей не бывает.

“Просто тебе повезло с детьми”



А это фраза для родителей, которые делают замечание другим малышам или подросткам. Твое материнство — не индульгенция, совсем наоборот. Считается, что теперь ты точно должна понять, простить и полюбить племянника, который молотит грязными ботинками по спинке твоего автокресла. Соседского мальчика, который целыми днями стучит мячом по полу. Невоспитанную девочку на площадке, насыпающую песок из песочницы на качели.

Твой ребенок ведет себя иначе? Тем более, пойми и прости, раз тебе так повезло.

Родители заступаются не за детей