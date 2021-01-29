5 вещей, которые вы можете сделать для своих волос зимой. Советы эстонского эксперта
1. Мойте голову один-два раза в неделю
Хоть нельзя отрицать, что свежевымытые волосы радуют шелковистостью и приятным ароматом, ежедневное мытье особой пользы им не приносит. Из-за слишком частого мытья волосы становятся сухими и ломкими, а еще это способствует появлению перхоти.
Мытье волос можно сравнить со стиркой — чем чаще вы будете стирать любимую футболку, тем быстрее она покроется катышками и износится. Мыть голову рекомендуется один раз в неделю, в крайнем случае — два. Особенно это касается обладательниц сухих, окрашенных или химически обработанных волос.
2. Кондиционер и маска защищают и от холода, и от жары
Многие женщины используют при мытье волос слишком мало кондиционера, опасаясь, что волосы останутся жирными. На самом же деле цель кондиционеров и масок в том, чтобы делать волосы более послушными, одновременно защищая их от термического воздействия и мороза.
Жирными волосы могут стать из-за распространенной ошибки — нанесения кондиционера на кожу головы и корни волос. Больше всего кондиционера следует наносить на кончики волос, поменьше — на длину, и совсем немного — на корни. Дайте кондиционеру или маске подействовать минуты три, а затем обязательно тщательно смойте.
3. Кератин подходит всем
Гораздо важнее частоты мытья головы и количества используемого кондиционера состав косметики для волос и содержащиеся в ней действующие вещества. Отдавайте предпочтение экологичным продуктам, которые не наносят вреда волосам и окружающей среде. Разумеется, косметику для ухода за волосами следует выбирать в соответствии с типом волос.
Если вы регулярно красите волосы, выбирайте продукты для окрашенных волос — они помогут защитить цвет. Обладатели сухих или вьющихся волос также найдут косметику, которая подойдет им идеально. А вот косметика для волос с аминокислотами и кератином подойдет для любого типа волос, обеспечит их естественной защитой и придаст прочность.
4. Избегайте термической обработки
Красивые волосы — это волосы, которые не знают горячего фена, утюжка и плойки. Наверняка вы прекрасно знаете, что термическая обработка — это едва ли не худшее, что вы можете сделать для своих волос.
Если вы не можете ждать, пока волосы высохнут сами утром, или уверены, что уложенные плойкой волосы сделают вас неотразимой на свидании, то хотя бы не пренебрегайте темозащитой. В идеале термозащиту следует нанести на волосы по меньшей мере за 5 минут до использования фена, утюжка или плойки — за это время действующие вещества успеют впитаться в волосы.
При использовании фена отдавайте предпочтение как можно более прохладному воздуху, но, если вы не спешите, лучше сушить волосы естественным образом. Если вас почему-то раздражают мокрые пряди, то лишнюю воду из волос можно выбить полотенцем. Для этого скрутите полотенце в жгут, и возьмитесь за оба конца жгута, натянув его. Наклоните голову вперед и выбивайте волосы полотенцем. Этот способ волос поразительно эффективен, кроме того, он придает волосам объем.
Расчесывайте только сухие волосы, поскольку мокрый волос легче рвется. А обладательницам вьющихся волос в принципе лучше забыть о расчесывании.
5. Красота начинается изнутри
Кто ж не слышал крылатую фразу “ты то, что ты ешь”? Это правило не менее актуально в отношении волос и кожи. Волосы состоят из белка и аминокислот, и при правильном питании растут лучше.
Суперфуды для здоровых волос — это яйца, ягоды, орехи, рыба и зеленые овощи. Благоприятно сказывается на росте волос и ногтей такая добавка, как коллаген, а в зимний период рекомендуется дополнительно принимать витамин D и витамины группы B.
В дополнение к правильному питанию важно регулярно пить воду. Если вы ежедневно выпиваете не менее восьми стаканов воды, то причин беспокоиться об обезвоживании нет.