5 вещей, которые вы можете сделать для своих волос зимой. Советы эстонского эксперта

1. Мойте голову один-два раза в неделю

Хоть нельзя отрицать, что свежевымытые волосы радуют шелковистостью и приятным ароматом, ежедневное мытье особой пользы им не приносит. Из-за слишком частого мытья волосы становятся сухими и ломкими, а еще это способствует появлению перхоти.

Мытье волос можно сравнить со стиркой — чем чаще вы будете стирать любимую футболку, тем быстрее она покроется катышками и износится. Мыть голову рекомендуется один раз в неделю, в крайнем случае — два. Особенно это касается обладательниц сухих, окрашенных или химически обработанных волос.

2. Кондиционер и маска защищают и от холода, и от жары

Многие женщины используют при мытье волос слишком мало кондиционера, опасаясь, что волосы останутся жирными. На самом же деле цель кондиционеров и масок в том, чтобы делать волосы более послушными, одновременно защищая их от термического воздействия и мороза.

Жирными волосы могут стать из-за распространенной ошибки — нанесения кондиционера на кожу головы и корни волос. Больше всего кондиционера следует наносить на кончики волос, поменьше — на длину, и совсем немного — на корни. Дайте кондиционеру или маске подействовать минуты три, а затем обязательно тщательно смойте.

3. Кератин подходит всем

Гораздо важнее частоты мытья головы и количества используемого кондиционера состав косметики для волос и содержащиеся в ней действующие вещества. Отдавайте предпочтение экологичным продуктам, которые не наносят вреда волосам и окружающей среде. Разумеется, косметику для ухода за волосами следует выбирать в соответствии с типом волос.

Если вы регулярно красите волосы, выбирайте продукты для окрашенных волос — они помогут защитить цвет. Обладатели сухих или вьющихся волос также найдут косметику, которая подойдет им идеально. А вот косметика для волос с аминокислотами и кератином подойдет для любого типа волос, обеспечит их естественной защитой и придаст прочность.

4. Избегайте термической обработки