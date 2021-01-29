ФОТО | Популярный модный бренд COS открывает свой первый магазин в Эстонии

Новый магазин откроется с весенне-летней коллекцией COS 2021, делающей ставку на изысканный стиль и базовый гардероб и включающей в себя как костюмы, так и легкий трикотаж и повседневные куртки.

В коллекции также отражено стремление бренда к устойчивой моде, поэтому она включает в себя изделия из органических и экологически чистых материалов, такие как одежда из органического хлопка, украшения из переработанных стаканчиков от йогурта и безотходные бесшовные вязаные комплекты, которые выходят за рамки сезонности.

Более подробная информация, дата и место открытия нового магазина, будут объявлены в ближайшее время.

Ознакомьтесь с новой коллекцией женской одежды COS:





Ознакомьтесь с новой коллекцией мужской одежды COS:

Модный лондонский бренд COS создает вещи и аксессуары в современном, практичном и продуманном дизайне для женщин, мужчин и детей. COS использует традиционные методы и новые технологии для создания сдержанных и внесезонных коллекций. Сохраняя концепцию дизайна, неподвластного времени, и инноваций, COS, с момента своего создания, поддерживает все виды искусства через коллаборации как с известными, так и перспективными художниками, галереями и креативными студиями.