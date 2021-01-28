“Выскочила из кабинета с возгласом: “Кто тут кашляет?! Отправляйтесь домой!” Школьная медсестра из Эстонии — о буднях во время пандемии, детских секретах и призвании

“У меня всегда была с собой маленькая аптечка”, — смеется Керту. “Со временем я стала понимать, что для оказания лучшей помощи мне необходимо больше знаний. Я подумала о своей семье и близких — если бы кто-то из них нуждался в помощи, то мне хотелось бы быть уверенной в том, что знаю почему и что делаю. “К счастью, до сих пор не было больших проблем, но все же семья рада, что есть своя собственная обученная медсестра. “Бабушка подталкивает меня идти на врача, но это все же не мое — мне нравится медсестринская работа”, — делится Керту.

У людей, связывающих себя со здравоохранением, часто в семье есть медики. Керту Румянцев — единственный представитель профессии в своем семействе. Выбору жизненного призвания Керту способствовало внутреннее расположение — уже в подростковом возрасте ей нравилось ухаживать и лечить. Одноклассники знали, что в случае чего у Керту можно всегда спросить пластырь или таблетку от головной боли.

И хотя в начале осени вторая волна коронавируса еще не наступила, школьный коллектив воспринял ситуацию очень серьезно. “И в этом был смысл — у нас довольно долго не было ни одного случая с коронавирусом — первые случаи были выявлены только в декабре”, — рассказывает школьная медсестра. Но в этот период таллиннские школы уже перешли на домашнее обучение.

“Весь мой рабочий стаж прошел и проходит при коронавирусе. Еще до начала учебного года в школьном совете по здоровью мы обсудили разные предупредительные меры. Возле двери у нас установлена термокамера, станция дезинфекции, сразу же с начала учебного года мы запустили широкую кампанию по мытью рук и все дети, кто неважно себя чувствуют, отправляются домой”, — перечисляет Керту.

Новоиспеченный работник SA Tallinna Koolitervishoid Керту Румянцев еще не работала в школе без коронавирусных ограничений. В 2016 году она закончила гимназию и летом того же года начала обучаться на медсестру в Таллиннской Высшей школе здравоохранения. После трех с половиной лет обучения она получила диплом и отправилась работать в Таллиннскую Мустамяэскую Реальную гимназию.

По словам Керту, в школе для тех, у кого даже легкий кашель, одно правило: отправляйся домой. “У меня же нет тут возможности поставить диагноз — коронавирус это или нет”.

Первые полгода для новой медсестры были полны работы. Медосмотры, вакцинации, также Керту начала вводить медицинские карты всех учащихся в компьютерную систему. “У меня просто не было времени беспокоиться о том, справляюсь я или нет”, — смеется Керту.

Когда у Керту Румянцев начался первый рабочий день в Таллиннской Мустамяэской Реальной гимназии, то у нее было уже немало знакомых как среди учителей, так и среди учеников. “Это была и моя школа, — улыбается Керту, которая сам не так давно выпустилась из стен гимназии. — Довольно много нынешних учителей учили и меня. Некоторые ученики старших классов помнят меня — ведь я окончила школу не так давно”. В свое время у Керту был выбор между двумя школами, и родная школа в Мустамяэ подходила как с точки зрения местоположения, так тем, что все здесь знакомо. В свою очередь, и Керту как нельзя лучше подходила школе, потому что Таллиннская Мустамяэская Реальная гимназия - это русскоязычная школа, а Керту родом из двуязычной семьи и свободно говорит как на русском, так и на эстонском языке.

Но и обучение на медсестру не было похоже на прогулку под солнцем. “Пришлось делать очень много самостоятельной работы — прежде всего в плане изучения теории и даже в случае практики сначала было необходимо прочитать и посмотреть материалы, чтобы на месте уже применять то, что я узнала”, — рассказывает Керту. Именно тогда будущую школьную медсестру стала привлекать работа с детьми, и практику она проходила в Центре детского душевного здоровья и в детской больнице. Там она поняла, что сопереживание больным детям требует больших душевных сил. “Поэтому-то я выбрала место школьной медсестры — так я могу больше заниматься пропагандой здоровья и профилактикой. И в то же время быть около детей”, — говорит медсестра о свем выборе, которым полностью удовлетворена.

А если какой-то хитрый школяр просто воспользуется ситуацией, чтобы слинять с уроков? Этого Керту не исключает, но это уже на совести каждого ученика. “Это может случиться скорее в младших классах. Гимназисты скорее махнут рукой на симптомы, потому сегодня важная контрольная. Пару раз я слышала в коридоре сильный кашель. Тогда сразу же выскакивала из кабинета: “Кто тут кашляет?! Давай домой! Договоришься с учителем о другом времени для контрольной””.

В отношении здорового питания есть узкие места

Говоря о детском здоровье в целом, школьная медсестра Керту Румянцев отмечает, что, к счастью, осведомленность по поводу питания повысилась — прежде всего в том, что касается лишнего веса. “Ученики говорили мне, что они не едят конфеты, потому что в них много калорий, что нужно больше двигаться и заниматься спортом”, — приводит позитивные примеры Керту. “К сожалению, калории — это только одна часть здорового питания, также важно есть регулярно — не менее 3 раз в день, и здесь я вижу узкие места. Очень много детей — особенно в основной школе — не завтракают. Часть и не обедает, потому что им не нравится школьная еда. Так что ученик просто перекусывает чем-то или же первый раз в день ест вообще за ужином”, — высказывает свое беспокойство школьная медсестра.

“И воды учащиеся пьют недостаточно. Дети, которые привыкли пить лимонад или сок для утоления жажды, говорят, что вода им не нравится. Поэтому у нас в школе недавно прошла неделя воды для начальных классов, во время которой я рассказывала, почему необходимо пить воду и как можно придать вкус воде с помощью ягод, лимона или мяты”.

Молодость играет на пользу