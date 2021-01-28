Робин и София — самые популярные детские имена в Эстонии в 2020 году. Как еще называли своих детей эстонские родители?

По предварительным данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году было зарегистрировано 13 130 новорожденных, при этом мальчики получили 2 212, а девочки — 2 580 различных имен.

Имена Робин и София долгое время были любимцами родителей. В течение последних десяти лет Робин неизменно входил в шестерку самых популярных имен, а четыре года даже лидировал в рейтинге. Имя София восемь лет занимало первое место и два года — второе.

Впервые в десятку самых популярных имен вошли Саара и Якоб. Например, в 2011 году имя Сара было только 122-м по популярности, а Якоб — 60-м, что свидетельствует об исключительно быстром росте популярности обоих имен.

Имя Якоб — отличный пример того, как старое, некогда традиционное имя снова набирает популярность. Имена, характерные для людей старше 75 лет, почти не встречаются среди женщин и мужчин среднего возраста, но в последнее десятилетие о них снова начали вспоминать, возможно, в память о бабушках и дедушках. Среди таких имен, популярность которых в последнее время стремительно растет — Адель, Элли, Эмма, Ида, Лооре, Матильда, Оливия, Роози, Сяде, Йохан, Йоханнес, Хуго и Оскар.

Самые популярные имена за последние 10 лет по уездам



При анализе статистики интересно наблюдать, как зависит выбор имени от места жительства новых родителей. Так, Харьюский и Ида-Вируский уезды явно отличаются от других, где на популярность имен, по сравнению с эстонскими, влияют предпочтения родителей других национальностей.

Самое популярное в прошлом году мужское Робин, было немного более популярно в южных уездах, где оно оказалось на первом месте. Робин входил в тройку лидеров по 12 округам. В Центральной Эстонии больше мальчиков в возрасте до 10 лет носили имя Расмус, которое занимало первое и второе места в восьми уездах. Однако в других уездах Расмус не попал в тройку лидеров, а Оливер по-прежнему входит в ТОП-3 в семи уездах.