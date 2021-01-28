Доктор Комаровский описал самые опасные последствия коронавируса

По словам специалиста, для таких состояний в медицине используется термин постковид: им описывают симптомы у переболевшего COVID-19 человека, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился.

По словам Комаровского, многие после перенесенного коронавируса испытывают постоянную усталость. “Оказалось, что за время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практически всех других внутренних органов”, — объяснил доктор. Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань и клетки головного мозга, приводит к микрокровоизлияниям и появлению участков с нарушенным кровоснабжением.

Комаровский разделил симптомы постковида на три группы. Первые — это симптомы со стороны органов дыхания, они проявляются в виде кашля, одышки и ощущении нехватки воздуха, когда все показатели в норме. Во вторую группу он отнес ощущение слабости — симптом, на который жалуются почти все переболевшие. Доктор уточнил, что это не просто усталость, а состояние “жуткой общей слабости”, когда ни на что нет сил.

“Третья группа симптомов — это симптомы иллюстрирующие поражения нервной системы”, — отметил Комаровский. К ней он отнес психические расстройства, нарушения сна, невозможность выстроить какие-то примитивные логические цепочки, очень серьезные нарушения памяти и невозможность осуществить, казалось бы, совершенно банальные вещи.

“Ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает систему дыхания. Нет. Это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему”, — заключил доктор. Он подчеркнул, что восстановление после COVID-19 может занимать месяцы, и призвал близких тех, кто столкнулся с коронавирусом, помогать им справляться с последствиями.

Ранее Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, “отследить” увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа.