События
28.01.2021, 12:31

Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы впервые стала женщина

 
Foto: Frederick Florin / AFP or licensors / Scanpix
Генеральным секретарём Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые стала женщина — Деспина Хатзивасилиу-Цовилис вступит в должность 1 марта 2021 года и будет занимать её в течение пяти лет, пишет Wonderzine.

Она сменит на посту польского чиновника Войцеха Савицкого. Хатзивасилиу-Цовилис — первая за 72-летнюю историю Ассамблеи женщина на этой должности.

Генеральный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование ПАСЕ, выполняет её решения и координирует работу комитетов. Хатзивасилиу-Цовилис возглавит секретариат из примерно 90 сотрудников, который помогает президенту и членам ассамблеи выполнять свою работу и обеспечивает надлежащее проведение парламентских слушаний.

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис уже 21 год работает в Парламентской ассамблее с парламентариями со всей Европы, она возглавляла комитеты ассамблеи по мониторингу и политическим вопросам. Хатзивасилиу-Цовилис начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека. Она является доктором юридических наук и имеет докторскую степень по Европейской конвенции прав человека.

Оставить комментарий Читать комментарии