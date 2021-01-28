Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы впервые стала женщина

Впервые за 72-летнюю историю Парламентской ассамблеи Совета Европы ее Генеральным секретарем выбрана женщина, Деспина ХАДЗИВАСИЛИУ-ЦОВИЛИС. Ее мандат рассчитан на пять лет; она приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта 2021 года. https://t.co/PwjyCrza7e #PACEwinter202

Генеральный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование ПАСЕ, выполняет её решения и координирует работу комитетов. Хатзивасилиу-Цовилис возглавит секретариат из примерно 90 сотрудников, который помогает президенту и членам ассамблеи выполнять свою работу и обеспечивает надлежащее проведение парламентских слушаний.

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис уже 21 год работает в Парламентской ассамблее с парламентариями со всей Европы, она возглавляла комитеты ассамблеи по мониторингу и политическим вопросам. Хатзивасилиу-Цовилис начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека. Она является доктором юридических наук и имеет докторскую степень по Европейской конвенции прав человека.