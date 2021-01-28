ТОП 5 | Смотрите, какую одежду эстонские женщины чаще всего покупали онлайн в 2020 году

Пандемия стала одним из двигателей успеха онлайн-продаж модных товаров и в то же время одной из причин, из-за которых оборот продаж в физически существующих магазинах моды в 2020 году упал на 78 млн евро или 16% (567 млн евро в 2019 году и 489 млн евро в 2020 году). В целом в 2020 году рынок фэшн-индустрии в Эстонии сократился на 10%.

“Индустрия моды переживает одно из самых тяжелых последствий ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Компании, рассчитывавшие на физические продажи в 2020 году, внезапно остались без клиентов, что причинило серьезный ущерб их финансовому здоровью. Мы видим, что онлайн-продажи смогли компенсировать часть потерь, но не в полном объеме”, - говорит Петер Хупка, региональный менеджер на рынке стран Балтии.

Удивительно, но локдаун в сочетании с работой дома, которые впервые были введены в таком широком масштабе по всей стране, не сильно повлияли на выбор одежды эстонскими женщинами. В ТОП-5 самых популярных модных товаров на GLAMI по количеству заказов входят различные платья, а наибольшим спросом среди них пользовались миди-платье с высоким воротом, спортивное платье миди и классическое платье А-силуэта. Также эстонские женщины готовились к суровой и холодной зиме, покупая стеганые пальто с капюшоном — длинные и средней длины.

По категориям поиска в ТОП-10 в 2020 году в Эстонии вошли также женские ботинки, в том числе прогулочные и ботильоны, различные виды сумок — сумки с ручками, шоперы и сумки на плечо, а также платья и юбки.

Топ-5 продуктов (по количеству заказов)

Длинное стеганое пальто с капюшоном

Спортивное платье миди

Платье миди с высоким воротом

Стеганое пальто с капюшоном

Классическое платье миди А-силуэта

Топ-10 категорий (по количеству посещений на GLAMI.ee)



Платья

Женские куртки и пальто

Женские стеганые пальто

Женская прогулочная обувь

Женские сумки с ручками, шоперы через плечо

Женская одежда и обувь

Юбки

Женская одежда

Женская обувь

Женские сапоги и ботильоны