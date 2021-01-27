Эстонский врач: работа в домашнем офисе плохо сказывается на здоровье(4)
“Проводя дома время за компьютером, люди гораздо меньше обращают внимание на эргономику: как правило, они сидят либо на табурете у кухонного стола, либо на диване, при этом их взгляд направлен вниз, а руки на клавиатуре находятся под неправильным углом”, — отмечает Хелен Саар. “Достаточно нескольких дней, чтобы у человека начала болеть шея или спина”.
Саар говорит, что самое главное при работе в домашнем офисе — это постоянная смена позы. “Дома вы можете иногда принимать горизонтальное положение — нужно обязательно пользоваться этой возможностью, чтобы спина могла отдохнуть. Вы также можете, например, поставить компьютер на гладильную доску и время от времени работать стоя. Для разнообразия можно попробовать сидеть на фитболе или менять стулья!”, — описывает Саар.
Поставьте на телефоне или компьютере напоминания о физических упражнениях!
“Тем, кто не особенно привык заниматься физическими упражнениями, приходится заставлять себя двигаться, потому что другого выхода просто нет”, — говорит Саар. “Например, в Rimi желающие могут поставить соответствующие уведомления в календаре, и напоминания будут постоянно появляться на экране. Людям свойственно с головой уходить в работу и часами оставаться в одном положении, но при этом их тело взывает о помощи. Не забудьте поставить напоминание на свое смарт-устройство или компьютер, чтобы не забыть потянуться или сделать зарядку”.
Саар подчеркивает, что в физических упражнениях очень важна разнообразность. “Попробуйте попеременно использовать разный инвентарь — резинку, бутылки с водой в качестве гантелей, полотенце, стул”. В качестве примера Саар говорит о том, что, если человек весь день сидит в кресле, а вечером катается на велосипеде, его позвоночник получает слишком большую нагрузку. “В этом случае нужно выбрать дни недели, в которые у вас будет другая физическая нагрузка. Необходимо задействовать все мышцы тела! Сейчас в Интернете есть огромное количество видео с примерами тренировок на выбор, поэтому ни у кого не должно возникнуть проблем”, — добавляет она. “Три раза в неделю вы можете тренировать сердечную мышцу, то есть делать кардио-упражнения. И дважды в неделю необходимо уделять время растяжке, что особенно важно для пожилых людей”.
Как провести рабочий день в домашнем офисе?
“Жаворонкам, как правило, легче делать небольшую утреннюю зарядку перед едой, но если вы привыкли делать наоборот, то это не проблема. Вы не должны начинать тренировку против своей воли или на голодный желудок. Утром будите свое тело постепенно - сделайте сначала зарядку для шеи и плеч. Когда тело будет уже немного разогрето, упражнения могут стать более интенсивными. Утренняя гимнастика может длиться 10-15 минут”, — сказал Саар.
Сидя за столом, тоже стоит регулярно двигаться. “Подтяните колени к животу, поднимите одно, а затем другое бедро, сделайте круги плечами. Обязательно делайте наклоны вперед несколько раз в день и расслабляйте спину! Для того, чтобы расслабить мышцы шеи, потрите затылок кончиками пальцев. Кто может, попробуйте в течение дня сделать короткую интенсивную тренировку с прыжками и выпадами. Однако не стоит надеяться, что эти перерывы на гимнастику обеспечат телу необходимую ежедневную нагрузку, они скорее предназначены для смены положения”.
Саар утверждает, что каждый человек должен найти подходящее время для более продолжительных тренировок: “Жаворонки могут запланировать прогулки и тренировки на утро, а совы — на вечер. В течение дня один 10-минутный перерыв должен быть сделан до обеда, а второй — после”.
Что касается прогулок на свежем воздухе, Саар говорит, что свежий воздух всегда полезен, но вместо того, чтобы неторопливо прогуливаться, вы можете быстро ходить, чтобы обеспечить нагрузку сердечной мышце. “Возьмите в руки маленькие гантели или пройдитесь с палками! Даже за 45 минут вы уже получите хорошую нагрузку!”