Эстонский врач: работа в домашнем офисе плохо сказывается на здоровье

“Проводя дома время за компьютером, люди гораздо меньше обращают внимание на эргономику: как правило, они сидят либо на табурете у кухонного стола, либо на диване, при этом их взгляд направлен вниз, а руки на клавиатуре находятся под неправильным углом”, — отмечает Хелен Саар. “Достаточно нескольких дней, чтобы у человека начала болеть шея или спина”.

Саар говорит, что самое главное при работе в домашнем офисе — это постоянная смена позы. “Дома вы можете иногда принимать горизонтальное положение — нужно обязательно пользоваться этой возможностью, чтобы спина могла отдохнуть. Вы также можете, например, поставить компьютер на гладильную доску и время от времени работать стоя. Для разнообразия можно попробовать сидеть на фитболе или менять стулья!”, — описывает Саар.

Поставьте на телефоне или компьютере напоминания о физических упражнениях!

“Тем, кто не особенно привык заниматься физическими упражнениями, приходится заставлять себя двигаться, потому что другого выхода просто нет”, — говорит Саар. “Например, в Rimi желающие могут поставить соответствующие уведомления в календаре, и напоминания будут постоянно появляться на экране. Людям свойственно с головой уходить в работу и часами оставаться в одном положении, но при этом их тело взывает о помощи. Не забудьте поставить напоминание на свое смарт-устройство или компьютер, чтобы не забыть потянуться или сделать зарядку”.