ФОТО | Мамина гордость: 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала на подиуме(2)
Лени, как ласково называют ее близкие, а теперь и журналисты, представила 25 нарядов от ведущих дизайнеров Германии. Кстати, один из образов юной красавицы разработала Эстер Пербрандт, принявшая участие в первом сезоне реалити-шоу Making the Cut, автором и ведущей которого является Хайди.
Дочь супермодели представила несколько разных образов, среди которых мини-платья, скромные брючные костюмы, объемные пальто.
“Моя первая работа для Берлинской недели моды”, — так восходящая звезда подиумов подписала видео с бэкстейджа, которым поделилась на своей странице в Инстаграме.
Около месяца назад 16-летняя дочь Хайди Клум Лени впервые снялась для обложки журнала. Юная модель и ее знаменитая мама вместе позировали для новой фотосессии немецкого Vogue.
Тогда Хайди написала в Инстаграм трогательное послание для дочери: “Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала этот путь. Неважно, какую дорогу ты выберешь — это будет твоя дорога. Ты всегда знала, чего хочешь. Ты не мини-версия меня. Я рада, что теперь ты можешь показать, кто ты. Я знаю: быть моей дочерью непросто. У тебя не было возможности жить „нормальной жизнью”. Хотя что есть нормальная жизнь? В любом случае у тебя есть способность добиваться лучшего во всем. Ты уверенная в себе молодая женщина, которая идет к своим целям. И ты поистине прекрасный человек с большим сердцем”, — обратилась к Лени модель.
Хайди родила Хелен от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе в 2004-м. Мужчина отказался от дочери, так как еще до рождения девочки он и Клум расстались. Хелен удочерил муж модели - певец Сил, с которым она начала встречаться будучи беременной. Девочка носит фамилию отчима, но в СМИ она известна как Лени Клум.