ФОТО | Мамина гордость: 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала на подиуме

Тогда Хайди написала в Инстаграм трогательное послание для дочери: “Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала этот путь. Неважно, какую дорогу ты выберешь — это будет твоя дорога. Ты всегда знала, чего хочешь. Ты не мини-версия меня. Я рада, что теперь ты можешь показать, кто ты. Я знаю: быть моей дочерью непросто. У тебя не было возможности жить „нормальной жизнью”. Хотя что есть нормальная жизнь? В любом случае у тебя есть способность добиваться лучшего во всем. Ты уверенная в себе молодая женщина, которая идет к своим целям. И ты поистине прекрасный человек с большим сердцем”, — обратилась к Лени модель.