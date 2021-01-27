Полнолуние 28 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

В Полнолуние многие люди раздражают друг друга безо всякой причины. Это нормально, но 28 января это будет возведено в абсолютную степень. Лучше не говорить никому о своей неприязни, если вы не хотите лишних проблем. Скорее всего, негативные эмоции временны.

Что нельзя делать 28 января

Эксперты сайта dailyhoro.ru акцентируют внимание на финансовой сфере жизни. В этот день желательно не совершать крупных покупок. Денежные вложения и приобретения могут нанести непоправимый вред вашему кошельку. Старайтесь ограничиться лишь самыми необходимыми тратами. Стоит расплачиваться за товары исключительно наличными деньгами.

Нельзя выяснять отношения. В Полнолуние это строго запрещено, в каком бы Знаке Зодиака в этот момент ни находилась Луна. На Луне во Льве это опасно вдвойне. Любое небрежно брошенное слово может стать началом конца в отношениях. Даже самая крепкая любовь может пострадать от бессмысленных конфликтов.

Нельзя забывать про отдых. Бездельничать не стоит, но и работать за двоих тоже не желательно. Усталость может стать причиной конфликтов и неверных решений. Можно сорваться на крик без особой причины, поэтому берегите нервы. Занимайтесь в перерывах между работой чем-то приятным. Выпускайте пар при помощи легких физических упражнений - приседаний, асан, отжиманий или просто ходьбы.

Нельзя лгать и давать пустые обещания. Это очень опасно, потому что в ближайшие дни это может обернуться для вас большими проблемами. Также не стоит распускать слухи и говорить что-то об окружающих, не зная правды. Предположения лучше оставить при себе, чтобы не навредить никому.

Что можно делать в это Полнолуние

Астрологи советуют занять себя духовными практиками. Очень хорошо, если этот день у вас будет выходным. Если вы работаете, то вечером постарайтесь расслабиться, отдохнуть и помедитировать. Считается, что в такие дни очень полезно искать ответы на вопросы внутри своего сознания, а не за его пределами.