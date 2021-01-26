Где уже можно попробовать самые необычные вастлакуккели в Таллинне?(24)
Марафон масленичных булочек в Topellier Bakery
Как и в прошлом году, в Topellier Bakery ради Vastlapäev устроили настоящий марафон масленичных булочек, который продлится до 31 января. За это время здесь обещают напечь вастлакукели с самыми удивительными начинками, а посетителям предстоит выбрать, какая булочка окажется самой вкусной и займет свое почетное место на витрине в “жирный вторник” 16 февраля вместе с хитом прошлых лет — кардамоновой булочкой с брусничной начинкой и взбитым кремом с маскарпоне.
В марафоне участвуют булочка с малиновой начинкой и взбитым кремом с личи (26.01), булочка с манговой начинкой и маракуйевым взбитым кремом (27.01), булочка с черничной начинкой и взбитым лавандовым кремом (28.01), булочка с инжирной начинкой и взбитым кремом с козьим сыром (29.01), шоколадная булочка с мандариновой начинкой и шоколадными взбитыми сливками (30.01) и булочка с бергамотовым курдом и взбитым кремом с чаем Эрл грей (31.01). Каждую можно попробовать только в определенный день и разбирают их очень быстро!
Бездрожжевые булочки в Crustum Pagarikoda
Булочки от пекарни Crustum безоговорочно в нашем топе второй год, потому что еще никто не изобрел в Таллинне вастлакукели на бездрожжевом тесте!
Кроме того, здесь не пожалели свежевзбитых сливок и домашнего варенья собственного приготовления. Учитывая спрос и качество всех булочек и хлеба в пекарне, эти, наверняка, тоже на высоте!
Булочки ко Дню святого Валентина в Suhkruingel
В настоящем царстве сладостей в Ноблессенере решили сразу совместить наступающую Масленицу и 14 февраля, украсив вастлакуккели с вишневым вареньем и сливками розовыми сердечками. Можно заказать на сайте talustkoju.ee или в Wolt.
Фисташковый крем и нежные сливки в кафе NOP
Вы можете выбрать один из двух вариантов: нежные взбитые сливки и черничное варенье, а если вам хочется роскоши, то фисташковый крем и малиновый джем.
Сливочный сыр и булочки для веганов в Ristikheina Kohvik
Кроме варианта для веганов с кокосовым молоком и малиновым джемом, можно попробовать разные сочетания сливочного сыра с брусничным вареньем, вишневым джемом и марципаном. Заказать булочки можно в интернет-магазине.
Нежное тесто с кардамоном в Nikolay
В баре-буфете Nikolay булочки тоже уже можно заказать! Любителям масленичных сладостей обещают нежное и пышное тесто с кардамоном, домашнее вишневое, малиновое, клубничное или брусничное варенье и натуральные взбитые сливки!
Всем настоятельно рекомендуют делать предзаказ, так как разбирают булочки очень быстро!
Впрочем, огромное количество булочек вы сейчас найдете практически в любом кафе и продуктовом магазине Таллинна! Каких только нет - и розовые, и с ореховым кремом, и с марципаном. Выбирайте самый подходящий вариант, главное, не перестарайтесь с количеством! Можно также поискать кафе, которые доставляют вастлакуккели через Wolt, например, по ссылке.