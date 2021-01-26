Где уже можно попробовать самые необычные вастлакуккели в Таллинне?

Марафон масленичных булочек в Topellier Bakery



Как и в прошлом году, в Topellier Bakery ради Vastlapäev устроили настоящий марафон масленичных булочек, который продлится до 31 января. За это время здесь обещают напечь вастлакукели с самыми удивительными начинками, а посетителям предстоит выбрать, какая булочка окажется самой вкусной и займет свое почетное место на витрине в “жирный вторник” 16 февраля вместе с хитом прошлых лет — кардамоновой булочкой с брусничной начинкой и взбитым кремом с маскарпоне.

В марафоне участвуют булочка с малиновой начинкой и взбитым кремом с личи (26.01), булочка с манговой начинкой и маракуйевым взбитым кремом (27.01), булочка с черничной начинкой и взбитым лавандовым кремом (28.01), булочка с инжирной начинкой и взбитым кремом с козьим сыром (29.01), шоколадная булочка с мандариновой начинкой и шоколадными взбитыми сливками (30.01) и булочка с бергамотовым курдом и взбитым кремом с чаем Эрл грей (31.01). Каждую можно попробовать только в определенный день и разбирают их очень быстро!

Бездрожжевые булочки в Crustum Pagarikoda



Булочки от пекарни Crustum безоговорочно в нашем топе второй год, потому что еще никто не изобрел в Таллинне вастлакукели на бездрожжевом тесте!

Кроме того, здесь не пожалели свежевзбитых сливок и домашнего варенья собственного приготовления. Учитывая спрос и качество всех булочек и хлеба в пекарне, эти, наверняка, тоже на высоте!

Булочки ко Дню святого Валентина в Suhkruingel



В настоящем царстве сладостей в Ноблессенере решили сразу совместить наступающую Масленицу и 14 февраля, украсив вастлакуккели с вишневым вареньем и сливками розовыми сердечками. Можно заказать на сайте talustkoju.ee или в Wolt.