Эстония стала единственной страной в мире, которой управляют женщины(161)
Ключевое слово в данном случае — “избранные”. В настоящий момент в мире существуют еще три страны, в которых и глава государства, и премьер-министр являются женщинами. В Новой Зеландии и Барбадосе правительство возглавляют женщины, а главой государства и в той, и в другой стране является суверен Соединенного королевства и глава Содружества — королева Елизавета II. Данией также управляет женщина премьер-министр, а главой государства является королева Маргрете II.
Нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд была избрана в 2016 году, став первой женщиной, когда-либо занимавшей пост президента Эстонии.
А с 26 января главой правительства Эстонии стала Кая Каллас, нынешний лидер Партии реформ, которая станет первой женщиной на посту премьер-министра страны. Кальюлайд выдвинула Каллас для формирования правительства 14 января — после распада предыдущей правящей коалиции, возглавляемой Центристской партией, — и 25 января парламент утвердил ее и ее кабинет. Каллас возглавит коалицию между своей Партией реформ и Центристской партией.
Почти половина кабинета министров — женщины
Примечательно, что в новом эстонском правительстве, включая Кайю Каллас, будет семь женщин-министров (46,7% в кабинете министров) — это пока рекорд для страны.
Министрами от Партии реформ стали:
Кая Каллас (43 года), премьер-министр. Бывший депутат Европейского парламента, депутат Рийгикогу с 2011 года. Председатель Партии реформ с декабря 2017 года.
* * *
Кейт Пентус-Розиманнус (44 года), министр финансов. Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009-2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005-2009).
* * *
Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел. Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.
Лиина Керсна (40 лет), министр образования. Выпускница Lasnamäe Üldgümnaasiumi и Тартуского университета. Журналист. В 1998-2002 годах работала радиоведущей и редактором. В 2007-2010 и 2012-2013 годах был советником по СМИ при правительстве. В 2013-2015 руководила аппаратом премьер-министра.
* * *
Марис Лаури (55 лет), министр юстиции. В прошлом министр финансов и министр образования и науки. Родилась в Кивиыли, окончила среднюю школу в Кохтла-Ярве, а затем экономический факультет Тартуского университета. После отставки Юргена Лиги с поста министра финансов заняла этот пост, а в сентябре 2016 года была назначена министром образования и науки.
* * *
Министры от Центристской партии:
Эва-Мариа Лийметс (46 лет), министр иностранных дел. Окончила Тартуский университет и эстонскую бизнес-школу. С 2006 по 2017 год работала на различных дипломатически должностях в США. В последние два года — посол Эстонии в Чехии, Словении и Хорватии. Владеет пятью языками, включая русский.
* * *
Аннели Отт (44 года). Окончила факультет физического воспитания Таллиннского университета До недавнего времени — министр государственного упраления (после перехода Яака Ааба на должность министра образования).
* * *
Эстония — не первая страна, в которой одновременно пост президента и премьер-министра занимали женщины. Во время правления финского президента Тарьи Халонен (2000-2012) у нее было две женщины — главы правительства — Аннели Яаттенмяки (2003) и Мари Кивиниеми (2010-2011).
В Шри-Ланке также одновременно избирались женщина-президент и женщина премьер-министр (президент Чандрика Кумаратунга в 1994-2005 годах и премьер-министр Сиримаво Бандаранаике 1994-2000 годы); однако президент Шри-Ланки является одновременно главой государства и главой правительства, премьер-министр является заместителем главы правительства.