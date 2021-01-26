Эстония стала единственной страной в мире, которой управляют женщины

Ключевое слово в данном случае — “избранные”. В настоящий момент в мире существуют еще три страны, в которых и глава государства, и премьер-министр являются женщинами. В Новой Зеландии и Барбадосе правительство возглавляют женщины, а главой государства и в той, и в другой стране является суверен Соединенного королевства и глава Содружества — королева Елизавета II. Данией также управляет женщина премьер-министр, а главой государства является королева Маргрете II.

Нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд была избрана в 2016 году, став первой женщиной, когда-либо занимавшей пост президента Эстонии.

А с 26 января главой правительства Эстонии стала Кая Каллас, нынешний лидер Партии реформ, которая станет первой женщиной на посту премьер-министра страны. Кальюлайд выдвинула Каллас для формирования правительства 14 января — после распада предыдущей правящей коалиции, возглавляемой Центристской партией, — и 25 января парламент утвердил ее и ее кабинет. Каллас возглавит коалицию между своей Партией реформ и Центристской партией.

Почти половина кабинета министров — женщины

Примечательно, что в новом эстонском правительстве, включая Кайю Каллас, будет семь женщин-министров (46,7% в кабинете министров) — это пока рекорд для страны.

Министрами от Партии реформ стали:

Кая Каллас (43 года), премьер-министр. Бывший депутат Европейского парламента, депутат Рийгикогу с 2011 года. Председатель Партии реформ с декабря 2017 года.

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Кейт Пентус-Розиманнус (44 года), министр финансов. Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009-2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005-2009).

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Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел. Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.

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