Прощайте, каблуки — привет, усики: как будут выглядеть женщины после пандемии

Кейт Мейсон, профессор гендерных исследований в колледже Уитон, указывает: очевидно, что пандемия изменила то, как многие женщины демонстрируют свое тело другим. “Социальное дистанцирование и ношение масок дает нам больше свободы выбора в отношении того, сколько или какие части своей внешности мы показываем, — говорит она. — Я думаю, что все, что дает людям немного отдохнуть от этих социальных норм, чтобы они могли оценить, что работает, а что нет, может быть полезно”.

“Когда пандемия обострила разрыв между нашей общественной и личной жизнью, она дала женщинам возможность изучить, что они делают со своим телом и почему. Вопрос в том, сохранятся ли какие-либо из этих смягченных норм красоты? По словам ученых, в отсутствие крупномасштабного исследования невозможно сделать общие предположения о том, как меняются мнения и действия женщин относительно их внешнего вида, однако очевидно, что женщины тратят меньше денег на косметические товары”, — говорится в докладе консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

Если пандемия и принесла женщинам какую-то передышку, то это передышка от ожиданий общества относительно внешнего вида. Многие из них проводят время дома, меньше общаются лично и больше в Zoom, и в той же мере адаптируются и их бьюти-ритуалы и выбор одежды, пишет издание.

Газета USA Today выслушала рассказы десятков женщин, которые поделились, что, несмотря на локдауны, связанные с пандемии, социальные ограничения и требования ношения масок, смягчение стандартов красоты, которое сопровождает их отход от общественной жизни, является “освобождающим. “Если и есть что-то хорошее во всех этих неприятностях с Covid, так это то, что я смогла найти себя, — отмечает Гармон. — К черту все это … Для кого мы на самом деле все это делаем? Не для себя, потому что я ненавижу эту рутину”.

33-летняя Андреа ДеВерд из Бруклина, штат Нью-Йорк, работает в издательской сфере и говорит: “На работу я больше не наношу макияж и не делаю укладку феном”. 27-летняя Джулия Лисс, менеджер по продажам в технологической сфере в Нью-Йорке, клянется, что она “покончила с каблуками”. 41-летняя Мэри Гармон из Джексонвилля, штат Флорида, сообщает: “Раньше я брила ноги раз в несколько дней, а с апреля не брила их вообще”.

31-летняя Анджела ДеКэмп, профессиональный художник и административный помощник из Индианаполиса, сообщает, что переход к Zoom-культуре воодушевил ее на то, чтобы перестать обесцвечивать и делать восковую эпиляцию верхней губы — дорогой и трудоемкий ритуал, с которым она была рада расстаться. “В этом нет смысла, если камера на моем компьютере не отражает достаточно деталей, чтобы их заметили мои коллеги, а когда я выхожу на улицу, мои усики все равно закрыты маской, — рассказывает она. — Это освобождает. Я чувствую себя как абсолютный бунтарь, и мне это нравится”. По словам ДеКэмп, когда пандемия закончится, она может вернуться к отбеливанию растительности над верхней губой в домашних условиях, но она сомневается, что будет снова делать восковую эпиляцию”.

Многие женщины, у которых были жесткие косметические ритуалы, понимают, что они тратили на них больше времени и усилий, чем те могли оправдать. Так, 49-летняя Сьюзан Эппс, помощник директора частной школы в Вашингтоне, использовала это время, чтобы поразмышлять о том, действительно ли эти аспекты являются формой самовыражения. “Макияж — это искусство, но я не носила его как вид искусства, я использовала его, чтобы выглядеть красивее и моложе, — рассказывает Эппс. — Я задумалась, что я делала и почему. Я всегда думала о себе как о жесткой и уверенной в себе женщине, но теперь я понимаю, что каждый день надевала толстую маску. Что это говорит о том, что я думаю о своей ценности?”. По словам Эппс, после пандемии она намерена использовать меньше косметических средств. Она полюбила свою кожу. Она осознала, что ее натуральные волосы роскошны, говорится в статье.