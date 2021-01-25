Татьяна — одно из самых популярных имен в Эстонии. Сколько всего Татьян живет в нашей стране?

Всего на 1 января 2021 года в Эстонии проживало 10162 женщины с именем Tatjana, 2967 женщин с именем Tatiana, у 181 женщины имя записано как Tatyana. Также в Департаменте статистики зарегистрировано 12 женщин по имени Tania, и еще 7, которых зовут Tanya.

На пике популярности имя Татьяна было в Эстонии в 1951-1960-х годах, в 1961-1970-х оно входило в пятерку самых популярных, и до 1985 года оставалось в десятке.

Сейчас имя Татьяна в самой популярной вариации написания больше всего распространено в возрастной группе 65-69 лет, однако в целом средний возраст Татьян в Эстонии — 55 лет. Больше всего Татьян сейчас живет Ида-Вирумаа (178,24 на 10 000 жителей). Интересно, что по статистике, чаще всего Татьяны в Эстонии рождаются в январе.

В Эстонии много талантливых и известных Татьян, многие из готорых становились героинями журнала JANA: актриса Русского театра Татьяна Космынина, флорист и декоратор с мировым именем Татьяна Тридворнова, общественный деятель Татьяна Лаврова, певица Таня Михайлова-Саар, мировой эксперт по этикету Татьяна Полякова, руководитель сети CINAMON Татьяна Толстая, художница Татьяна Муравская.