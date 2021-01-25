ФОТО | Смотрите, какому знаку Зодиака посвятил новую коллекцию бренд Reserved
Вдохновением для создания коллекции Age of Aquarius/Эра Водолея стала легенда о рыбаке и русалке и столкновении их миров: прагматичного, фантазийного и необычного. Это история, полная контрастов и противоположностей, притягивающих друг друга. Согласно легенде, русалка обещает провести рыбака по безопасным морским путям и защитить его от опасности. Рыбак, несмотря на свое земное происхождение доверился ей. Героиней фотосессии стала польская модель Малгоша Бела, которая уже ранее сотрудничала с Reserved.
Цветовая палитра выбрана с отсылкой к холодным зимним морским пейзажам с морозной синевой воды и неба, оттенком песка и морской пены. Фактуры выбранных материалов, в свою очередь, отражают особенности подводного мира, кораллов, скал и жемчуга. Эта сдержанная эстетика породила одежду, которая удобна и функциональна, но также полна акцентов и современных решений.
Среди них — практичная верхняя одежда: светло-голубая куртка-пальто, кремовая толстовка с капюшоном и жакет. Они дополняются брюками, а также комбинезонами, напоминающими рыбацкие брюки, с характерными пряжками и передним карманом.
Эти элементы сочетаются с чрезвычайно нежными, ажурными или даже прозрачными романтичными платьями с акцентом на талии, юбкой с широкой оборкой, блузкой с высоким декоративным воротником и приталенной водолазкой, по своей фактуре напоминающей морскую пену. Мягкие свитера и трикотажные брюки сочетаются со всеми элементами коллекции.
Аксессуары берут нас в путешествие в глубины моря. Плетеная жемчужная сумочка с отделкой в форме коралла, жемчужные заколки для волос и цепочка для очков, шелковый шарф с оригинальным рисунком, вдохновленным подводным миром, демонстрируют среду обитания русалки. Они дополняются практичными предметами, такими как высокие резиновые сапоги, ботинки и сумка-шоппер.
Коллекцию уже можно приобрести на сайте бренда.
Источник: "OK-Magazine"