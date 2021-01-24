Романтические отношения — лучшее средство от старости?

С точки зрения геронтологии, биологическое старение — это постепенный упадок физиологических функций организма, включая все органы, на протяжении ряда лет. Это важная предпосылка хронических заболеваний, и ученые по всему миру пытаются выяснить, как этот процесс замедлить.

Участниками исследования стали люди из Данидинского эксперимента. (Это долгосрочное исследование — оно длится уже около 40 лет — заслуживает отдельной статьи, но вкратце его суть заключается в том, что ученые отобрали свыше тысячи детей, мальчиков и девочек, рожденных в новозеландском городе Данидин в 1972-1973 годах и внимательно наблюдали за ними, чтобы понять, какие предпосылки в детском и подростковом возрасте влияют на нас во взрослой жизни.)

Участников эксперимента опрашивали и тестировали четыре раза — в 26, 32, 38 и 45 лет, то есть, по словам ученых, “в период, когда формируется и поддерживается большая часть романтических отношений”.

Ученые сопоставляли темпы биологического старения и особенности романтических отношений участников.

Биологическое старение определялось по 18 биомаркерам, включающих уровень артериального давления, холестерин, индекс массы тела, качество зубов и т.д.) и визуально (фотографии лиц подопытных сравнивала специальная комиссия), романтические отношения — с помощью опросников об уровне близости в отношениях, присутствию в них психологического или физического насилия.

Учитывались также такие факторы, как неблагоприятный детский опыт, социоэкономический статус, состояние здоровья, уровень образования и опыт курения.

В ходе исследований ученые пришли к четырем выводам: