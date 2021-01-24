Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Овен. У Овнов начинается крайне ответственное время, в которое нужно следить не только за своими действиями, но и за формулировками. Есть слова, которые могут испортить судьбу. От них необходимо полностью избавиться. Выходные лучше провести дома в уединении. Не стоит никуда ходить, заниматься активным спортом. Лучше как следует расслабиться за любимым занятием. В будние дни Овнов ожидают большие рабочие успехи и возможность встретить на своем пути интересного человека. В общении с окружающими потребуется больше вежливости и уступчивости.

Телец. Тельцам стоит начать неделю с уборки, наведения порядка, очищения домашней энергетики. Обрести гармонию Тельцам стоит и внутри себя. Важно избавиться от страхов и предрассудков, которые тормозят развитие. Это та самая неделя, когда работа над собой может стоить некоторых усилий, но даст гораздо больше пользы, чем обычно. Также с 25 по 31 число полезно будет заниматься обучением. Деловое общение будет очень плодотворным.

Близнецы. На выходных Близнецам лучше не отправляться в дальние поездки, не ездить никуда на машине. Полезно будет дышать свежим воздухом и расслабляться. В начале недели стоит бороться с негативными установками. Не нужно думать, что во всех бедах виноваты случайности. Необходимо помнить, что мы сами выбираем свою судьбу. Нужно делать все необходимое для того, чтобы амбиции превращались в реальные цели. Лень и прокрастинация в конце января равноценны проигрышу.

Рак. Для Раков наступает время, когда необходимо решать все проблемы как можно быстрее. Не стоит откладывать на потом важные дела, поскольку значительно повышается вероятность того, что они так и останутся пустыми планами. 30 и 31 числа у Раков сильно ухудшится память, и их начнет подводить шестое чувство. Если они будут заниматься работой, то это должны быть монотонные и простые дела. До 29 января включительно можно заниматься шопингом. Астрологи советуют держаться поближе к самым активным Знакам Зодиака. Они зарядят Раков позитивом.