РЕЦЕПТ | Сытный крем-суп из турецкого гороха и цветной капусты
Ингредиенты:
Оливковое масло — 3 ст.л.
Чеснок — 4 ломтика
Луковица — 1 шт.
Кумин — 1 ч.л.
Карри — 1/2 ч.л.
Специи и приправы — 1 ч.л.
Цветная капуста — 1 шт.
Турецкий горошек — 300 г
Овощной бульон — 1-1,5 л
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Кокосовое молоко — 200 мл
Для подачи:
Тимьян — по вкусу
Лесные орехи — по вкусу
Приготовление:
1. Приготовьте смесь для “декорирования” супа — несколько соцветий цветной капусты, 50 г турецкого горошка и горсть лесных орехов следует взбрызнуть оливковым маслом, добавить немного специй, перемешать и запечь в духовке при 180 градусах около 20 минут — это придаст супу особо нежные вкусовые оттенки.
2. В большую кастрюлю налейте масло, обжарьте лук и чеснок. Добавьте кумин, карри и смесь ваших любимых специй.
3. Разделите цветную капусту на более мелкие соцветия, очистите корень пастернака (можно и не добавлять, но это придаст отличный вкусовой нюанс) и нарежьте небольшими кусочками, добавьте их в кастрюлю и жарьте, помешивая, несколько минут.
4. Добавьте в кастрюлю 1 литр бульона и варите, пока овощи не станут мягкими.
5. Добавьте турецкий горошек и измельчите блендером весь суп до кремообразной массы.
6. Влейте крем-суп обратно в кастрюлю, добавьте кокосовое молоко и еще немного бульона, если хотите более жидкий суп, добавьте соль и перец, нагреть, но не кипятите.
7. Подавайте в горячем виде, украшенным запеченным турецким горошком, орехами, цветной капустой и веточкой тимьяна.