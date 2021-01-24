РЕЦЕПТ | Сытный крем-суп из турецкого гороха и цветной капусты

Ингредиенты:

Оливковое масло — 3 ст.л.

Чеснок — 4 ломтика

Луковица — 1 шт.

Кумин — 1 ч.л.

Карри — 1/2 ч.л.

Специи и приправы — 1 ч.л.

Цветная капуста — 1 шт.

Турецкий горошек — 300 г

Овощной бульон — 1-1,5 л

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Кокосовое молоко — 200 мл

Для подачи:

Тимьян — по вкусу

Лесные орехи — по вкусу

Приготовление:

1. Приготовьте смесь для “декорирования” супа — несколько соцветий цветной капусты, 50 г турецкого горошка и горсть лесных орехов следует взбрызнуть оливковым маслом, добавить немного специй, перемешать и запечь в духовке при 180 градусах около 20 минут — это придаст супу особо нежные вкусовые оттенки.

2. В большую кастрюлю налейте масло, обжарьте лук и чеснок. Добавьте кумин, карри и смесь ваших любимых специй.

3. Разделите цветную капусту на более мелкие соцветия, очистите корень пастернака (можно и не добавлять, но это придаст отличный вкусовой нюанс) и нарежьте небольшими кусочками, добавьте их в кастрюлю и жарьте, помешивая, несколько минут.

4. Добавьте в кастрюлю 1 литр бульона и варите, пока овощи не станут мягкими.

5. Добавьте турецкий горошек и измельчите блендером весь суп до кремообразной массы.

6. Влейте крем-суп обратно в кастрюлю, добавьте кокосовое молоко и еще немного бульона, если хотите более жидкий суп, добавьте соль и перец, нагреть, но не кипятите.

7. Подавайте в горячем виде, украшенным запеченным турецким горошком, орехами, цветной капустой и веточкой тимьяна.