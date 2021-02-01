Как стать "чудо-женщиной"? Актриса Галь Гадот рассказала, сколько ей пришлось тренироваться для съемок
Несмотря на то, что в прошлом Галь Гадот была не только манекенщицей, но и проходила службу в армии — в Израиле воинская обязанность есть и у женщин — подготовка к съемкам стала для нее весьма ощутимым вызовом, рассказала актриса журналу Goodhousekeeping.
Всего для того, чтобы прийти в нужную форму, Гадот потребовалось полгода. В перерывах между съемками фильма, которые сами по себе включали в себя множество энергичных трюков, она тренировалась минимум по четыре часа в день.
Чтобы прокачать разные группы мышц, Галь Гадот занималась на тренажёрах, в том числе на гребном, и со штангой. Также в кадре актрисе приходилось скакать на лошади, сражаться с мечом и выполнять различные трюки. Поэтому в рамках подготовки она занималась кикбоксингом, боевыми искусствами, кунг-фу, джиу-джитсу, тренировалась с мечом и училась держаться в седле.
По словам актрисы, в процессе подготовки к съемкам она включила в свой режим тренировок пилатес, найдя его, помимо всего прочего, еще и очень целительным — благодаря раскрытию грудной клетки и концентрации на дыхании.
Более того, Галь придерживалась особого плана диеты, чтобы поддерживать интенсивный режим тренировок. Хотя говорилось, что по утрам она ест яйца с фруктами и кофе, основным продуктом питания Галь были и остаются овощи.
“Я очень люблю овощи, салаты … Я стараюсь, чтобы они были здоровыми, с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов”.
Тем не менее, во время интенсивных съемок, когда Галь хотелось более плотной пищи, на съемочной площадке она позволяла себе свой любимый сыр-гриль. Еще одно из любимых ПП-блюд актрисы — национальная израильская шакшука, яичница с помидорами, луком, перцом и оливковым маслом.
При таком насыщенном режиме тренировок крайне важно было следить за водным балансом в организме. По словам Галь Гадот, ежедневно она выпивала не меньше трёх литров воды.
“Я много пью. Просыпаясь утром, я обязательно пью. Когда я работаю на съемках, я пью все время”, — говорит Галь. “Я честно делаю это на каждом перерыве, даже когда я не хочу пить. Это очень важно”.
Конечно, хорошее питание и вода — это лишь часть оздоровительного режима Галь. Независимо от того, снимается ли она в кино или нет, актриса старается часто медитировать, максимально избегает экранного времени и гуляет, когда у нее есть время.
“Когда я укладываю свою старшую [дочь Альму] спать, я включаю для нее приложение с медитациями, и мы обе засыпаем. Я думаю, что это отличное занятие для вашего ребенка”.