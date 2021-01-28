Прокрастинация и дети: что делать, если ребенок ничего не делает?(2)
Случай из практики
Он сидит напротив. Смотрит на меня маленькими умными глазами пытаясь понять, зачем он здесь. Что мама вновь хочет от него, зачем ему психолог?
Узнаю, что Мише всего лишь десять лет. Он учится в 5 классе. Ему не нравится учиться, не интересно. Учителя орут, оценки приносит хорошие, лишь бы не огорчать маму. Когда садится за уроки, весь интерес мгновенно улетучивается, готов делать все что угодно, только бы не писать нудные домашние задания.
“Мама говорит, что я ленивый,” — смиренно делится со мной Миша. “Наверное, она права. Ну, знаете, мне сложно самому сделать, я боюсь допустить ошибку, а Мама злится, что без нее я и шагу ступить не могу. Это неправда. Я боюсь, что меня будут ругать за ошибки в школе”.
И Миша продолжал говорить о своем страхе перед ошибками. Он постоянно тревожится, не может расслабиться, а дома откладывает все задания до позднего вечера, пока мама не придет с работы. А потом возникают конфликты. И уже совсем нет сил что-то делать. Мама отправляет уставшего Мишу спать.
“Мне сложно его постоянно организовывать”, — жалуется мама Миши. “Он все время откладывает на потом, не делает сам без постоянного надзора. Я терплю, потом срываюсь, начинаю кричать, и тогда он уже собирает себя и делает”.
Что такое прокрастинация
В моей практике подобных историй много. Родители жалуются на детей, дети растеряны и совершенно не могут понять что с ними происходит.
Многие родители не знают, что такое прокрастинация: “Это же лень! Помогите нам избавиться от этого! Сил нет!” Прокрастинация - это откладывание важных дел на потом. Что это за явление и каковы причины? Сейчас разберемся.
Лень и прокрастинация — это разные явления. В лень я не верю, за этим состоянием прячется много важных потребностей и желаний, и важно их понять и признать, тогда лени становится меньше. Часто ленясь человек совсем не хочет делать то, что от него хотят. А при прокрастинации наоборот, человек хочет делать, но есть нечто внутри него, что мешает завершить задачу и срабатывает система откладывания на потом. Как будто вы отодвигаете что-то неприятное, что необходимо срочно сделать. В лени больше свободы, в прокрастинации больше долга и вины. Прокрастинация знакома взрослым и детям. Дети совершенно не понимают этого явления, а взрослые путают это состояние с ленью. Так проще, ведь лень понятней.
Причина в страхе
За прокрастинацией часто прячется страх. Страх совершить ошибку. Страх наказания, страх не-успеха. Страх разочаровать. Страх завышенных ожиданий. Страх нового и неизвестного (тревожность).
Страх парализует действия и включает систему избегания. Боящийся мозг пытается всякими усилиями избежать того, что пугает, пытается отложить, отстрочить.
Страх формирует стресс, стресс истощает, забирает силы, формирует новые страхи и тогда ребенок, как и взрослый, пытается избежать того, что пугает. В нашей истории Миша боялся сделать ошибку, так как его опыт показал, что учителю не нравятся ошибки. Учитель недоволен, может накричать. А когда на Мишу кричат, Миша от страха забывает все, что учил и знал ранее, “мозг тупеет от стресса” — и этого же Миша боится больше всего на свете.
Когда на ребенка кричат или часто критикуют, он переживает стресс. Стресс формирует страхи. Страхи создают платформу для прокрастинации: не делать, чтобы не переживать, не соприкасаться, отсрочить время встречи со страхом. И тут вступают в бой вина и ответственность. Прокрастинируют и дети (и взрослые) с сильно выраженным чувством вины.
Вина внутри шепчет: “Ну что ж ты ничего не делаешь!”, вступает в атаку стыд: “Ты ленивый! Правду мама говорит!”. И вновь появляется страх: “Ты видишь, какой ты плохой, у тебя все плохо получается, и это заметят другие. Особенно учитель”. И ребенок, чтобы не переживать сложное для него состояние, убегает в прокрастинацию, как в спасительный домик. И если это происходит часто, недовольство взрослых еще больше усиливает интенсивность сложных чувств: вины, что не делаю, стыда что я не нравлюсь себе и страха, что это обнаружат и засмеют или сам себя начну съедать, так как не соответствую требованиям и критериям учителя, родителя, школы, общества.
Стыд, вина и страх рождают перфекционизм. “Нужно стараться на все 1000%, чтобы не чувствовать себя плохим!” — так думает Миша, и от этой мысли совсем перестает стараться, тщательно прячась за “неделаньем”. Ребенок сохраняет усилия, бережет себя, так как помнит “я так старался, сильно старался, много учил и все равно получил оценку не ту”. И вновь страх провала и стыд, что “не соответствую”. Тогда нужно делать все идеально, все правильно, без ошибок, а это тяжело. Тогда психика ребенка выбирает прокрастинацию, которая часто приводит к состоянию стресса, который формирует невроз, а потом вновь прокрастинацию. Замкнутый цикл, который нужно понять и разорвать.
Когда скучно
“Мне неинтересно учиться в школе, еле высиживаю на уроке. Нудно и скучно,” — делится со мной 13-летняя Даша. “Дома сложно усадить себя за уроки, готова все что угодно делать, только не их… Мама выходит из себя, говорит, что я доведу ее до инфаркта со своей учебой!” — жалуется подросток.
Даше сложно справляться с неинтересным. Система “надо и необходимо” еще плохо сформирована в лобной коре. “Хочу” понятней для ребенка. У детей ярко выраженный познавательный интерес — они хотят знать, понимать, исследовать. Так устроена детская психика. Только, когда ребенок попадает в условия школьной системы, где давят на него, заставляют, требуют, критикуют, где не интересно подают материал, где авторитарностью обесцениваеися личность, мотивация к обучению падает. Когда нет интереса, появляется прокрастинация. Ребенку хочется избежать то, к чему не лежит душа. И это естественно.
“Миша, когда ты долго оттягиваешь время чтобы не делать школьные задания, ты понимаешь последствия?” — интересуюсь я.
“Я про это не думаю, заигрываюсь а потоом уже поздно, могу лечь спать и не сделать уроки. Сильно волнуюсь утром, что учитель будет кричать или делать замечание перед классом”, — рассказывает мне парень.
Прокрастинация связана с неустойчивыми причинно-следственными связями и прогнозом. Причинно-следственные связи у детей в процессе формирования до 15 лет, и у каждого свой темп их развития. Не все дети умеют планировать и следовать плану. Не все думают о последствиях. Ребенок живет “здесь и сейчас”, весь в процессе жизни, и конечно о том, что может случиться завтра он и не задумывается.
Как помочь ребенку справиться с прокрастинацией?
1. Начните с себя, а не с ребенка. Понаблюдайте за собой, как вы справляетесь с прокрастинацией. Задайте вопрос: “Не подражает ли ребенок мне?”. Сложнее всего воспитать не ребенка, а себя.
2. Когда вы наблюдаете прокрастинацию у ребенка, попробуйте заглянуть в глубину его переживаний: “Я вижу ты долго не можешь сесть за уроки? Тебе сложно? Или возможно не интересно? Или может ты боишься сделать неправильно? Поговори со мной, я хочу тебе помочь”. Важно ребенка выслушать, помочь ему найти слова, чтобы описать свое состояние. Он будет чувствовать, что вы его понимаете, слышите, чувствуете и это придаст ему веру в свои силы.
3. Удалите критику, крики, обесценивание. Контролируйте свои эмоции. Замечайте, что перед вами маленький или взрослеющий человечек, но не взрослый. Ребенку сложно справляться со своими эмоциями, так как для ребенка это естественно. Вы взрослый и вы способны регулировать свой гнев или бессилие, которое часто незаметно может переходить в насилие. Крики и критика усугубляют ситуацию. Если этого много, ребенок чувствует себя не важным, не нужным, отверженным, “плохим”. Тогда ему не до учебы. Нужны все силы потратить на преодоление стресса.
4. Будьте внимательны к страху ребенка. Поисследуйте причины вместе с ним. Страх понижает уверенность в себе. Скажите, что вы рядом и хотите помочь ему. Акцентируйте внимание не на ошибках, а на стараниях. Находите в ребенке то, что вам нравиться в нем. Говорите ему о своей любви. Будьте бережны к его переживаниям.
5. Помогите организовать ребенку режим и рабочее пространство. Помогайте ему быть последовательным в своих действиях. Обсуждайте последствия без критики. Находите вместе решения. Не давайте советы, не инвалидизируйте инициативы ребенка. Не “причиняйте добро” там, где он может сделать сам. Поддерживайте!
6. Не игнорируйте отдых ребенка и его увлечения. Дайте ему время на приятное, интересное, захватывающее. Напитавшись приятным, легче справляться с неинтересной необходимостью. Будьте рядом, когда ребенок говорит, что ему трудно.
7. Создайте систему поощрений! Придумайте фишки за преодоление прокрастинации, пусть ребенок зарабатывает и обменивает на что-то приятное, интересное, вкусное.
К сожалению, в своей практике, я наблюдаю грустную истину, взрослые (учителя, директор, родители), больше озабочены сохранностью своих вещей, своим комфортом, чем благополучием детей. Чтобы бороться с прокрастинацией ребенка необходимо выйти из зоны своего комфорта, заглянуть глубже, понять шире.
Если вы или ваш ребенок захотите прокрастинировать, пусть это будет недолго, полезно и осознанно.