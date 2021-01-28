Прокрастинация и дети: что делать, если ребенок ничего не делает?

Случай из практики

Он сидит напротив. Смотрит на меня маленькими умными глазами пытаясь понять, зачем он здесь. Что мама вновь хочет от него, зачем ему психолог?

Узнаю, что Мише всего лишь десять лет. Он учится в 5 классе. Ему не нравится учиться, не интересно. Учителя орут, оценки приносит хорошие, лишь бы не огорчать маму. Когда садится за уроки, весь интерес мгновенно улетучивается, готов делать все что угодно, только бы не писать нудные домашние задания.

“Мама говорит, что я ленивый,” — смиренно делится со мной Миша. “Наверное, она права. Ну, знаете, мне сложно самому сделать, я боюсь допустить ошибку, а Мама злится, что без нее я и шагу ступить не могу. Это неправда. Я боюсь, что меня будут ругать за ошибки в школе”.

И Миша продолжал говорить о своем страхе перед ошибками. Он постоянно тревожится, не может расслабиться, а дома откладывает все задания до позднего вечера, пока мама не придет с работы. А потом возникают конфликты. И уже совсем нет сил что-то делать. Мама отправляет уставшего Мишу спать.

“Мне сложно его постоянно организовывать”, — жалуется мама Миши. “Он все время откладывает на потом, не делает сам без постоянного надзора. Я терплю, потом срываюсь, начинаю кричать, и тогда он уже собирает себя и делает”.

Что такое прокрастинация

В моей практике подобных историй много. Родители жалуются на детей, дети растеряны и совершенно не могут понять что с ними происходит.

Многие родители не знают, что такое прокрастинация: “Это же лень! Помогите нам избавиться от этого! Сил нет!” Прокрастинация - это откладывание важных дел на потом. Что это за явление и каковы причины? Сейчас разберемся.