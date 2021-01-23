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23.01.2021, 19:48

Кая Каллас: "Развод сделал меня лучше"

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Ekspress Meedia
Прежде чем Кая Каллас обрела свою тихую семейную гавань, ее личная жизнь была довольно насыщенной, но она не жалеет о своем предыдущем браке. Выходя в 2002 году замуж за Роомета Лейгера, она делала это по большой любви, пишет Kroonika.

“Я вышла замуж за свою первую любовь. Мы были молоды, прекрасно подходили друг другу и отлично ладили. Между нами были сильные чувства”, — говорит Кая.

К сожалению, жизнь не всегда идет так, как нам хочется, и в 2006 году пара распалась. “Это был трагический период, развод, возможно, воспитал меня даже больше, чем материнство. Он сделал меня более скромной и терпеливой по отношению к жизни. Он научил меня ценить то, что у меня есть, но что я раньше принимала как должное. Осмелюсь сказать, что развод сделал меня лучше”, — говорила Кая в своем интервью журналу Anne&Stiil в 2017 году.

Кая, которая в то время работала юристом, после развода отказалась от фамилии Лейгер. Она также не взяла фамилию мужа во втором браке, поскольку "Каллас" подходила ей лучше всего.

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