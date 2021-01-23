Кая Каллас: "Развод сделал меня лучше"

К сожалению, жизнь не всегда идет так, как нам хочется, и в 2006 году пара распалась. “Это был трагический период, развод, возможно, воспитал меня даже больше, чем материнство. Он сделал меня более скромной и терпеливой по отношению к жизни. Он научил меня ценить то, что у меня есть, но что я раньше принимала как должное. Осмелюсь сказать, что развод сделал меня лучше”, — говорила Кая в своем интервью журналу Anne&Stiil в 2017 году.