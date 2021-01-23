Я – мама
23.01.2021, 17:03

Как общаться с дочерью-подростком: 3 действенных совета

 (7)
Photo by Julia M Cameron from Pexels
Быть подростком непросто, а еще сложнее родителям общаться с детьми, которые часто обижаются, не слушаются и скрывают свои переживания. Родители не всегда могут найти подход к детям. Одни выбирают строгость, наказывают ребенка за любой проступок. Другие же пытаются заслужить доверие и стать лучшим другом ребенка, прощая ему многое. Как и всегда, важно найти баланс. На практике сделать это трудно. Выстроить хорошие отношения с дочерью-подростком помогут три простых совета, которыми делится портал для родителей CHIPS Journal.

Узнайте, чем интересуется ваша дочь

Интересы подростка могут казаться вам несерьезным, но нужно относиться к ним с уважением. Спросите, какие книги и сериалы ей нравятся. Это станет хорошим поводом для разговоров и поможет узнать, что беспокоит вашу дочь. Запомните имена ее друзей и иногда спрашивайте, как у них дела. Подросток оценит интерес к важным для нее вещам.

Делитесь своим опытом

Подростки часто думают, что разбираются во всем и могут принимать правильные решения. Поэтому советы взрослых им неинтересны. Высказывая свою точку зрения прямо, вы рискуете нарваться на грубость в ответ. Лучше ненавязчиво расскажите подходящую историю из своей юности. Наверняка вы в подростковом возрасте сталкивались с теми же проблемами, что и ваша дочь. Эти истории помогут ей учесть ошибки родителей и узнать вас лучше.

Проводите время вместе

Подростки хотят быть независимыми и не признают, что все еще нуждаются в родительском внимании. Сделайте первый шаг: предложите дочери вместе выгуливать собаку по вечерам, обедать или ходить в кофейню. Даже такой небольшой жест значит для подростка много. Но терпеливо относитесь к отказам. Если дочь уже запланировала поход с подругами в кино, не пытайтесь давить на нее и требовать, чтобы она больше времени проводила с семьей. Такое поведение подросток посчитает не заботой, а вмешательством в личную жизнь.


Оставить комментарий Читать комментарии (7)