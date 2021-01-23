Какую психологическую травму нанесла детям пандемия?

Прошлый год тяжело дался не только взрослым, но и детям. Многим из них пришлось лишиться большинства из того, к чему они привыкли — личного общения с одноклассниками и учителями, совместных игр с друзьями, путешествий, спортивных соревнований, походов в кино и в театр, и так далее.

Мало того, дети оказались заперты в квартирах один на один с родителями, у которых куча своих проблем — удаленная работа, рушащийся бизнес, безработица и безденежье.

Такая ситуация отнюдь не способствует мирной обстановке в семье. Дети зачастую становились жертвами раздражительности родителей, чаще подвергались эмоциональному, вербальному, физическому и сексуальному насилию со стороны взрослых, пишет Forbes.

Все эти стрессовые переживания психологи объединяют под общим термином “негативный детский опыт” (Adverse Childhood Experiences (ACEs)). Как показывают исследования, ACEs отрицательно сказывается на всей будущей жизни ребенка, повышая риск физических, интеллектуальных, поведенческих и социальных нарушений.

Ученые установили, что токсический стресс (когда ребенок получает очень много различного негативного опыта) вызывает изменения в развитии головного мозга, а также эндокринной и иммунной системы, и даже влияет на работу генов.

Но даже в отсутствие таких экстремально тяжелых переживаний, как насилие, пьяные драки в семье, развод родителей и так далее, дети чувствуют эмоциональное состояние взрослых, тревожные изменения, происходящие в жизни семьи и всего мира, и это на них отражается.

“Становится все яснее, что последствия пандемии на самом деле гораздо глубже, чем это может показаться и чем мы могли поначалу вообразить, — отметила психолог, специалист по ACEs Лорри Ли Белхамер. — Природные катастрофы, к которым можно отнести пандемию, воздействуют на физическое и психическое здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых, обменных, иммунных и нейропсихических болезней”.

Как распознать симптомы психологической травмы у ребенка? Об этом говорят изменения в поведении: