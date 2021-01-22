ФОТО И ВИДЕО | У ребенка в волосах застряли 150 деталей конструктора. Родители требуют запретить игрушку

Похожий на репейник конструктор Bunchems на первый взгляд кажется отличным подарком ребенку. Производитель показывает красивые фигурки, которые можно слепить из «Банчемс» в своем инстаграм-профиле — от комнатных цветов…

... до головы Йоды.

Вскоре после запуска игрушки выяснилось, что конструктор постоянно застревает у детей в волосах. Компания даже выпустила ролик с инструкцией, как устранить липучки из прически, и добавила предупреждение на упаковку.

Но родители все равно требуют, чтобы Bunchems перестали продавать в магазинах. Многим пришлось состричь своим детям волосы, так как удалить их практически невозможно.

Мама двоих детей Лайза Хелзл рассказала в Фейсбуке о «кошмаре», который случился с ее дочерью Эбигейл. Ее сын опрокинул контейнер с «банчемами» на голову сестре во время игры, и 150 деталек засели в волосах.

Лайза смогла вытащить за три часа только 15 штук. Потом пришел ее муж и вытащил еще 10 липучек с помощью растительного масла и кондиционера для волос к часу ночи. Эбигейл устала и захотела спать. Лайза контролировала всю ночь, чтобы волосы дочери не запутались еще больше.

На следующий день Лайза, вся в слезах, пыталась вычесать «банчемы» с помощью минерального масла. Всю субботу они с дочкой провели с расческой, маслом и кондиционером, смотря детские шоу на Youtube. Через 20 часов Лайзе удалось вытащить оставшиеся 125 деталек, и потом еще целый час она распутывала узелки на голове дочери. Конечно, в результате этой процедуры Эбигейл потеряла много волос.

Страницы Bunchems в Инстаграме и на Amazon полны жалоб покупателей. Большинству не удалось повторить подвиг Лайзы, и дети в итоге остались с проплешинами на голове.