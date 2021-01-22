Я – мама
22.01.2021, 12:32

ФОТО И ВИДЕО | У ребенка в волосах застряли 150 деталей конструктора. Родители требуют запретить игрушку

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Скриншот YouTube
Конструктор-липучка Bunchems оказался настоящей головной болью для сотен родителей. У всех одна проблема - детали конструктора застревают в волосах. Мама двоих детей ошеломила соцсети своей историей о том, как вытаскивала 150 “банчемов” из волос дочери, пишет портал для родителей CHIPS Journal.

Похожий на репейник конструктор Bunchems на первый взгляд кажется отличным подарком ребенку. Производитель показывает красивые фигурки, которые можно слепить из «Банчемс» в своем инстаграм-профиле — от комнатных цветов…

... до головы Йоды.

Вскоре после запуска игрушки выяснилось, что конструктор постоянно застревает у детей в волосах. Компания даже выпустила ролик с инструкцией, как устранить липучки из прически, и добавила предупреждение на упаковку.

Но родители все равно требуют, чтобы Bunchems перестали продавать в магазинах. Многим пришлось состричь своим детям волосы, так как удалить их практически невозможно.

Мама двоих детей Лайза Хелзл рассказала в Фейсбуке о «кошмаре», который случился с ее дочерью Эбигейл. Ее сын опрокинул контейнер с «банчемами» на голову сестре во время игры, и 150 деталек засели в волосах.

Лайза смогла вытащить за три часа только 15 штук. Потом пришел ее муж и вытащил еще 10 липучек с помощью растительного масла и кондиционера для волос к часу ночи. Эбигейл устала и захотела спать. Лайза контролировала всю ночь, чтобы волосы дочери не запутались еще больше.

На следующий день Лайза, вся в слезах, пыталась вычесать «банчемы» с помощью минерального масла. Всю субботу они с дочкой провели с расческой, маслом и кондиционером, смотря детские шоу на Youtube. Через 20 часов Лайзе удалось вытащить оставшиеся 125 деталек, и потом еще целый час она распутывала узелки на голове дочери. Конечно, в результате этой процедуры Эбигейл потеряла много волос.

Страницы Bunchems в Инстаграме и на Amazon полны жалоб покупателей. Большинству не удалось повторить подвиг Лайзы, и дети в итоге остались с проплешинами на голове.

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