"Дочка не понимала, что происходит, и подползла посмотреть, что со мной". Почему 22-летняя мама из Эстонии неожиданно ослепла и оказалась в инвалидной коляске?

“Люди даже не могут представить, через что я прошла. Мне до сих пор причиняет боль, когда я вспоминаю, как все начиналось и как мало понимания я получала”, — говорит Келли, чьей дочери Эмили было восемь месяцев, когда ее болезнь впервые серьезно заявила о себе.

“Мы были дома вдвоем с ребенком. Я чувствовала себя очень уставшей, но все же пыталась заниматься повседневными делами. В какой-то момент мои ноги внезапно подкосились, и я упала на пол на кухне. Ребенок не понимал, что происходит, и пополз посмотреть, что со мной случилось”, — вспоминает свой первый обморок Келли. “Однако через некоторое время я смогла встать и подумала, что, вероятно, у меня проблемы с давлением”.

Это был очень странный и страшный день, за который Келли пять раз падала в обморок. Признаки того, что со здоровьем что-то не так, появились уже рано утром. “Я проснулась — моя нога зудела, онемела и не слушалась. Это очень странное ощущение, когда мозг дает команду ноге, но она просто не двигается. С того дня я стала подволакивать одну ногу, и это было так странно. Когда возникли проблемы с равновесием, я поняла, что что-то явно не в порядке. И в итоге оказалась на полу”.

Когда возникли проблемы с равновесием, я поняла, что что-то явно не в порядке

По словам Келли, недомогание длилось еще день или два, затем некоторое время она была здорова, но вскоре стало ясно, что пугающие симптомы рано или поздно вернутся. Были периоды, когда Келли не могла самостоятельно ходить, потому что полностью теряла чувство равновесия, а ноги вообще не слушались. “Я чувствовала себя, как разбитый корабль в бурном море”, — пытается описать происходящее Келли. “Дома я, в основном, ходила вдоль стенки, а когда рассказывала об этом другим, мне не верили, считали, что я просто очень нервничаю и устала сидеть дома с ребенком”.