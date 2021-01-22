ФОТО | Покажите это своим подросткам! Вот что бывает, если ходить зимой по улице с голыми щиколотками

Мама Ева, которая поделилась снимком в Facebook с разрешения своей дочери Лауры, говорит, что, несмотря на все увещевания, ее 15-летняя дочь получила жестокий урок: у нее обморожены ткани лодыжки, частично потеряна чувствительность ног, а надевание обуви и ходьба сопровождаются сильной болью.

Сейчас, чтобы выйти из дома, Лаура использует костыли, а также принимает обезболивающие лекарства.

Своим рассказом с впечатляющей фотографией мама и дочь хотят предупредить всех подростков и их родителей: чтобы потом не подвергаться таким пыткам, нужно одеваться по погоде — носить носки, сапоги или ботинки и закрывающие щиколотки штаны.

“Надеемся, что, благодаря нашему примеру, по крайней мере, некоторые лодыжки отныне будут укрыты в холода”, — обращается ко всем Ева.