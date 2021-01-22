Красота и здоровье
22.01.2021, 08:30

ФОТО | Покажите это своим подросткам! Вот что бывает, если ходить зимой по улице с голыми щиколотками

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Печальный пример из соседней Финляндии
Photo by Dids from Pexels
На улицах можно встретить все больше молодых людей, одетых совершенно не по погоде, которые часто демонстрируют обнаженные щиколотки при минусовой температуре. Журнал Pere ja kodu обратил внимание на пост жительницы Финляндии Евы, чья 15-летняя дочь Лаура сейчас вынуждена из-за своей любви к моде зимой ходить на костылях.

Мама Ева, которая поделилась снимком в Facebook с разрешения своей дочери Лауры, говорит, что, несмотря на все увещевания, ее 15-летняя дочь получила жестокий урок: у нее обморожены ткани лодыжки, частично потеряна чувствительность ног, а надевание обуви и ходьба сопровождаются сильной болью.

Сейчас, чтобы выйти из дома, Лаура использует костыли, а также принимает обезболивающие лекарства.

Своим рассказом с впечатляющей фотографией мама и дочь хотят предупредить всех подростков и их родителей: чтобы потом не подвергаться таким пыткам, нужно одеваться по погоде — носить носки, сапоги или ботинки и закрывающие щиколотки штаны.

“Надеемся, что, благодаря нашему примеру, по крайней мере, некоторые лодыжки отныне будут укрыты в холода”, — обращается ко всем Ева.

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